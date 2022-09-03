03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Екатеринбурге неизвестный мужчина запинал 80-летнего пенсионера

В Екатеринбурге возле метро "Проспект Космонавтов" мужчина напал на пенсионера
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, метро, старик, платформа станции
Дедушку увезли на скорой помощи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле станции метро «Проспект Космонавтов» 2 сентября около 22:00 неизвестный мужчина запинал 80-летнего пенсионера. Об этом сообщает девушка, ставшая очевидицей произошедшего.

«Мужчина запинал ногами по голове пенсионера. Это произошло возле станции метро „Проспект Космонавтов“», — приводит слова очевидицы сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, мужчина завел пенсионера за ларьки. Старик громко кричал и звал на помощь. «Пройти мимо не смогла, потому что видела, что [дедушка] громко кричал и просил о помощи. За ларьком нападавший повалил пенсионера на землю. И начал бить его ногой по голове со всей силы. Я крикнула, что сейчас вызову полицию. Прохожие помогли мне приподнять пенсионера, а нападавший что-то забрал у дедушки и сбежал», — добавила очевидица.

Девушка вызвала скорую помощь и дала показания полицейским. «Мы вызвали скорую. Выйдя на дорогу, встретили полк ППСП, мы остановили полицейских. С нас взяли показания, а пенсионера увезли на скорой», — добавила девушка.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге возле станции метро «Проспект Космонавтов» 2 сентября около 22:00 неизвестный мужчина запинал 80-летнего пенсионера. Об этом сообщает девушка, ставшая очевидицей произошедшего. «Мужчина запинал ногами по голове пенсионера. Это произошло возле станции метро „Проспект Космонавтов“», — приводит слова очевидицы сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». По словам девушки, мужчина завел пенсионера за ларьки. Старик громко кричал и звал на помощь. «Пройти мимо не смогла, потому что видела, что [дедушка] громко кричал и просил о помощи. За ларьком нападавший повалил пенсионера на землю. И начал бить его ногой по голове со всей силы. Я крикнула, что сейчас вызову полицию. Прохожие помогли мне приподнять пенсионера, а нападавший что-то забрал у дедушки и сбежал», — добавила очевидица. Девушка вызвала скорую помощь и дала показания полицейским. «Мы вызвали скорую. Выйдя на дорогу, встретили полк ППСП, мы остановили полицейских. С нас взяли показания, а пенсионера увезли на скорой», — добавила девушка. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
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