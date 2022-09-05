Посол РФ: десятки российских дипломатов покинут США к концу года

Посол России в США Антонов: десятки российских дипломатов покинут Штаты к концу года
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
Общение сотрудников дипмиссии с Белым домом и Госдепартаментом носит отрывочный характер Фото:

Из-за действий властей США российские дипломаты будут вынуждены покинуть Америку к концу этого года. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«К концу 2022 года по предписанию Госдепартамента США десятки сотрудников российского посольства в Вашингтоне должны будут уехать. На данный момент общение сотрудников дипмиссии с Белым домом и Госдепартаментом носит отрывочный характер», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что контакты между российскими дипломатами и ведомством сведены к минимуму. По словам Антонова, представители Штатов готовы встречаться с российскими госслужащими «только по тем вопросам, которые выгодны Вашингтону».

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Из-за действий властей США российские дипломаты будут вынуждены покинуть Америку к концу этого года. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «К концу 2022 года по предписанию Госдепартамента США десятки сотрудников российского посольства в Вашингтоне должны будут уехать. На данный момент общение сотрудников дипмиссии с Белым домом и Госдепартаментом носит отрывочный характер», — сказал он в интервью «Российской газете». Он пояснил, что контакты между российскими дипломатами и ведомством сведены к минимуму. По словам Антонова, представители Штатов готовы встречаться с российскими госслужащими «только по тем вопросам, которые выгодны Вашингтону».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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