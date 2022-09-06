Пермских водителей предупредили о разрушении моста в Кировской области

07 сентября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Проезд по трассе закрыт, водителям надо продумать вариант объезда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В соседней с Пермским краем Кировской области разрушился мост через реку Молома. В минтрансе Прикамья предупреждают водителей об ограничении движения на проблемном участке. «В связи с частичным разрушением конструкции моста через реку Молома на 337 км автомобильной дороги Р-176 „Вятка“ на территории Кировской области на участке дороги введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов. Движение легковых автомобилей осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — говорится в telegram-канале министерства. В ведомстве поясняют, что объезд для машин легче 15 тонн возможен по мосту через реку Пижма на автомобильной дороге Киров — Советск — Яранск. Альтернативный путь есть только по маршруту, проходящему по дорогам: Киров — Советск — Яранск с подъездом к г. Яранск, Криуша — Советск — Лебяжье — Вершинята, Киров — Малмыж — Вятские Поляны, через населенные пункты Яранск, Пижанка, Лебяжье, Вершинята, Суна, Киров.

В соседней с Пермским краем Кировской области разрушился мост через реку Молома. В минтрансе Прикамья предупреждают водителей об ограничении движения на проблемном участке. «В связи с частичным разрушением конструкции моста через реку Молома на 337 км автомобильной дороги Р-176 „Вятка“ на территории Кировской области на участке дороги введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов. Движение легковых автомобилей осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — говорится в telegram-канале министерства. В ведомстве поясняют, что объезд для машин легче 15 тонн возможен по мосту через реку Пижма на автомобильной дороге Киров — Советск — Яранск. Альтернативный путь есть только по маршруту, проходящему по дорогам: Киров — Советск — Яранск с подъездом к г. Яранск, Криуша — Советск — Лебяжье — Вершинята, Киров — Малмыж — Вятские Поляны, через населенные пункты Яранск, Пижанка, Лебяжье, Вершинята, Суна, Киров.