В Свердловской области резко подорожал ремонт поликлиники в Нижней Салде

Рабочие не успели закончить ремонт поликлиники в срок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ремонт поликлиники в Нижней Салде (Свердловская область) подорожала на четверть из-за затянувшихся сроков проведения работ. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» чемпион мира по биатлону, депутат Антон Шипулин.

«Работы [в поликлинике Нижней Салды] начались летом, планировали завершить их в ноябре. Но во время ремонта выявились дефекты, которые не учли изначально. Из-за этого стоимость работ резко выросла — почти на 25%», — написал Шипулин.

Он не уточнил, какие именно статьи расхода сделали ремонт поликлиники дороже. По словам Шипулина, ведутся переговоры с властями о выделении дополнительных средств на ремонт здания, где уже заменили проводку, а также готовятся реконструировать отопительную систему.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответа на момент публикации не поступало.