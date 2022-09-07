В Свердловской области резко подорожал ремонт поликлиники

В Свердловской области резко подорожал ремонт поликлиники в Нижней Салде
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Рабочие не успели закончить ремонт поликлиники в срок Фото:

Ремонт поликлиники в Нижней Салде (Свердловская область) подорожала на четверть из-за затянувшихся сроков проведения работ. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» чемпион мира по биатлону, депутат Антон Шипулин.

«Работы [в поликлинике Нижней Салды] начались летом, планировали завершить их в ноябре. Но во время ремонта выявились дефекты, которые не учли изначально. Из-за этого стоимость работ резко выросла — почти на 25%», — написал Шипулин.

Он не уточнил, какие именно статьи расхода сделали ремонт поликлиники дороже. По словам Шипулина, ведутся переговоры с властями о выделении дополнительных средств на ремонт здания, где уже заменили проводку, а также готовятся реконструировать отопительную систему.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответа на момент публикации не поступало.

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Ремонт поликлиники в Нижней Салде (Свердловская область) подорожала на четверть из-за затянувшихся сроков проведения работ. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» чемпион мира по биатлону, депутат Антон Шипулин. «Работы [в поликлинике Нижней Салды] начались летом, планировали завершить их в ноябре. Но во время ремонта выявились дефекты, которые не учли изначально. Из-за этого стоимость работ резко выросла — почти на 25%», — написал Шипулин. Он не уточнил, какие именно статьи расхода сделали ремонт поликлиники дороже. По словам Шипулина, ведутся переговоры с властями о выделении дополнительных средств на ремонт здания, где уже заменили проводку, а также готовятся реконструировать отопительную систему. URA.RU направило запрос в департамент информационной политики региона. Ответа на момент публикации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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