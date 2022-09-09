МИД РФ: у Путина нет планов по встрече с Зеленским на G20

09 сентября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

МИД РФ: встреча Путина и Зеленского не планируется Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках проведения G20 пока не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет», — цитирует Руденко РИА «Новости». Он отметил, что такая встреча имела бы смысл, «если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который содержал ключевые элементы возможного соглашения». Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о визите Владимира Путина на саммит G20. Формат присутствия Путина на саммите «Большой двадцатки» будет определен ближе к дате мероприятия.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках проведения G20 пока не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет», — цитирует Руденко РИА «Новости». Он отметил, что такая встреча имела бы смысл, «если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который содержал ключевые элементы возможного соглашения». Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о визите Владимира Путина на саммит G20. Формат присутствия Путина на саммите «Большой двадцатки» будет определен ближе к дате мероприятия.