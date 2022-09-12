Украинцы попросили Зеленского пускать их в Россию и Беларусь

На сайте Зеленского появилась петиция о разрешении пересекать границы с Россией и Белоруссией

12 сентября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Зеленского попросили разрешить пересечение границы с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Украинцы потребовали разрешить им пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. «Разрешить пересечение границы Украины с РФ, Беларусью для граждан Украины с целью поездки для решения вопроса наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей» — говорится в тексте документа. Украинцы возмутились, что Евросоюз открыт, а попасть в РФ и Беларусь невозможно: «Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками, и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?» Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российской армией были освобождены Херсонская область, а также приазовская часть Запорожской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые были поставлены в ходе спецоперации.

Украинцы потребовали разрешить им пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родственниками. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. «Разрешить пересечение границы Украины с РФ, Беларусью для граждан Украины с целью поездки для решения вопроса наследства, встречи с родственниками, налаживания культурных, экономических связей» — говорится в тексте документа. Украинцы возмутились, что Евросоюз открыт, а попасть в РФ и Беларусь невозможно: «Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками, и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?» Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. В ходе операции российской армией были освобождены Херсонская область, а также приазовская часть Запорожской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые были поставлены в ходе спецоперации.