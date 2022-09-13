В Челябинске снесут старый поселок

Сергей Кочетков сообщил, что люди из поселка будут переселены в новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в рамках программы реновации и комплексного развития территории будет снесен поселок Северный, известный как Китай-городок, построенный более 70 лет назад. Об этом 14 сентября сообщил глава Металлургического района Сергей Кочетков во время прямого эфира.

«Есть аварийные дома в поселке „Северный“. Ожидается, что жители этих территорий будут переселены в новые дома. Для этого ведется работа с подрядчиками, которые будут вести строительство. С новыми домами процент ветхоаварийного жилья будет понижен», — сообщил Кочетков во время эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Кочетков объяснил, что застройщик будет делать новые дома на других территориях. Ветхоаварийное жилье будет снесено, территория будет рекультивирована для новых объектов. Сейчас ведется плотная работа с подрядчиками, которые смогут построить людям комфортное жилье.

Поселок «Северный» находится в западной части района. Он был построен еще в 50-е годы прошлого века, и застроен двухэтажными домами.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова сообщила, что до конца года в Челябинске новое жилье получат жильцы из семи ветхоаварийных домов. В стадии сноса находятся девять объектов.