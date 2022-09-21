Синоптики назвали новую дату окончания бабьего лета в Челябинске

Бабье лето в Челябинске закончится 24 сентября. Уже на следующий день температура воздуха упадет на шесть и более градусов, а также начнутся дожди. Об этом сообщается на популярном погодном сайте.
«С 22 по 24 сентября дневные температуры в Челябинске составят 20-26 градусов. Ночью ожидается 10-15 градусов выше ноля. С 25 сентября наступит похолодание», — говорится на сайте «Гисметео».
Метеорологи предупреждают о том, что с 25 сентября в регион придут дожди и сильный ветер. По данным метеослужбы, порывы ветра могут достигнуть 16 метров в секунду. Объем осадков может достигнуть 13 мм. Ранее синоптики называли датой окончания бабьего лета 22 сентября.
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