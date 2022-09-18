18 сентября 2022

Теплая погода задержится в Челябинске до выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая осень. Бабье лето. Челябинск, сквер, парк, бабье лето, золотая осень, природа, осень
Бабье лето продолжится до пятницы Фото:

Теплая сухая погода останется в Челябинске до выходных. Такие данные указаны на сайте «Гисметео».

«С 19 по 22 сентября в Челябинске ожидается от 24 до 27 градусов выше ноля. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов. Осадков не предвидится», — указано на сайте метеослужбы.

К 23 сентября столбики термометров резко упадут до 13-градусной отметки. Ночные температуры к концу недели могут упасть до 1 градуса тепла.

Ранее синоптики предупреждали о теплых дождливых выходных. Бабье лето в регионе началось с 13 сентября.

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Теплая сухая погода останется в Челябинске до выходных. Такие данные указаны на сайте «Гисметео». «С 19 по 22 сентября в Челябинске ожидается от 24 до 27 градусов выше ноля. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов. Осадков не предвидится», — указано на сайте метеослужбы. К 23 сентября столбики термометров резко упадут до 13-градусной отметки. Ночные температуры к концу недели могут упасть до 1 градуса тепла. Ранее синоптики предупреждали о теплых дождливых выходных. Бабье лето в регионе началось с 13 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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