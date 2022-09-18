Теплая погода задержится в Челябинске до выходных

Бабье лето продолжится до пятницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теплая сухая погода останется в Челябинске до выходных. Такие данные указаны на сайте «Гисметео».

«С 19 по 22 сентября в Челябинске ожидается от 24 до 27 градусов выше ноля. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов. Осадков не предвидится», — указано на сайте метеослужбы.

К 23 сентября столбики термометров резко упадут до 13-градусной отметки. Ночные температуры к концу недели могут упасть до 1 градуса тепла.

Ранее синоптики предупреждали о теплых дождливых выходных. Бабье лето в регионе началось с 13 сентября.