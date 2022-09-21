Ночью загорелся павильон УТА, находящийся на улице Бисертской, 128 (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге ночью 22 сентября загорелся каркасно-тентовый павильон, где размещены теннисные корты Уральской теннисной академии, находящийся на улице Бисертская, 128. Причиной пожара мог стать поджог, рассказал корреспонденту URA.RU источник.

«На улице Бисертская, 128 загорелся корт Уральской теннисной академии. Пожар случился в 04:00. Возможной причиной пожара может быть поджог», — сообщил источник. Павильон загорелся снаружи, где отсутствуют источники электричества.

По словам источника, возгорание произошло со стороны леса. Пожар заметили случайные прохожие, которые и вызвали спасателей. «Когда прибыли первые пожарные подразделения, они обнаружили, что открытым пламенем горит пластиковое покрытие крыши павильона. Пожар локализовали за считанные минуты», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении пожара задействовано три единицы техники и девять человек личного состава. Пожарным, чтобы проехать на территорию комплекса, пришлось срезать металлическую цепь, на которую были заперты ворота. Когда пожарные прибыли на место, то ворота комплекса им никто не открывал. Охрана отсутствовала на протяжении всего времени тушения пожара.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в МЧС России по Свердловской области и Уральскую теннисную академию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее агентство писало о пожаре в поселке Совхозный, где погибли два человека. Помимо этого, еще трое, включая девятилетнего ребенка, пострадали.

Павильон теннисной академии загорелся в четыре часа ночи Фото: ИА «Ночные новости»

Открытое горение заметили прохожие Фото: ИА «Ночные новости»

По словам очевидца, павильон был сильно задымлен Фото: ИА «Ночные новости»

Площадь пожара достигла 50 квадратных метров Фото: ИА «Ночные новости»

Охрана отсутствовала на протяжении всего времени тушения пожара Фото: ИА «Ночные новости»

Пожарные срезали металлическую цепь, чтобы проехать на территорию УТА Фото: ИА «Ночные новости»

Пожар локализовали за считанные минуты Фото: ИА «Ночные новости»

По словам источника, причиной пожара может быть поджог Фото: ИА «Ночные новости»

На месте тушения пожара работали девять человек личного состава Фото: ИА «Ночные новости»