В ходе спецоперации погиб рядовой из Пермского края

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Пермского края Сергей Ильиных. Об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа.
«20 сентября 2022 года погиб рядовой Ильиных Сергей Семенович при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии рассказали, что Сергей родился в поселке Сыпучи Красновишерского района. После окончания Уральского промышленного техникума ушел служить в армию, где заключил контракт.
Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина — это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.
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