В ходе спецоперации погиб рядовой из Пермского края

22 сентября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Красновишерск прощается с защитником Донбасса Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Пермского края Сергей Ильиных. Об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа. «20 сентября 2022 года погиб рядовой Ильиных Сергей Семенович при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии рассказали, что Сергей родился в поселке Сыпучи Красновишерского района. После окончания Уральского промышленного техникума ушел служить в армию, где заключил контракт. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина — это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Пермского края Сергей Ильиных. Об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа. «20 сентября 2022 года погиб рядовой Ильиных Сергей Семенович при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии рассказали, что Сергей родился в поселке Сыпучи Красновишерского района. После окончания Уральского промышленного техникума ушел служить в армию, где заключил контракт. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина — это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.