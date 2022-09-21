21 сентября 2022

В ходе спецоперации погиб рядовой из Пермского края

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Красновишерск прощается с защитником Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Пермского края Сергей Ильиных. Об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа.

«20 сентября 2022 года погиб рядовой Ильиных Сергей Семенович при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии рассказали, что Сергей родился в поселке Сыпучи Красновишерского района. После окончания Уральского промышленного техникума ушел служить в армию, где заключил контракт.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина — это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

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В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Пермского края Сергей Ильиных. Об этом сообщили в администрации Красновишерского городского округа. «20 сентября 2022 года погиб рядовой Ильиных Сергей Семенович при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии рассказали, что Сергей родился в поселке Сыпучи Красновишерского района. После окончания Уральского промышленного техникума ушел служить в армию, где заключил контракт. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина — это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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