В Минобороны РФ объяснили, какие студенты не подлежат мобилизации

Студенты, получающие первое образование, избегут мобилизации
Россияне, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, не привлекаются к мобилизации. Об этом сообщает Минобороны России.
«Россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», — сообщается на сайте ведомства.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews