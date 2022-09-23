В Минобороны РФ объяснили, какие студенты не подлежат мобилизации

Минобороны РФ: студенты очного и вечернего отделения не мобилизовываются
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Студенты, получающие первое образование, избегут мобилизации Фото:

Россияне, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, не привлекаются к мобилизации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», — сообщается на сайте ведомства.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Россияне, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, не привлекаются к мобилизации. Об этом сообщает Минобороны России. «Россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются», — сообщается на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...