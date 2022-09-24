В школах России появится единый стандарт учебы и воспитания детей

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Вынос флага России и патриотический урок «Разговоры о важном» в гимназии № 53. Магнитогорск, построение, школьная линейка, ученики, школа, школьники, флаг россии, патриотизм, разговоры о важном
Образовательные программы будут утверждены до 1 января Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах общеобразовательных программ единого стандарта. Об этом сообщила глава профильного комитета Госдумы Ольга Казакова.

«Путин подписал закон о введении в школах единых общеобразовательных программ — „золотого стандарта“, ниже которого нельзя дать ребенку знания», — цитирует Казакову РИА «Новости» в своем telegram-канале.

Так, согласно закону, обязательными станут федеральные программы: в начальной школе по русскому, литературному чтению и окружающему миру, в средних и старших классах — по русскому, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

Совместно с единым образовательным стандартом будут созданы федеральная программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы. Отмечается, что программы будут утверждены до 1 января.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в школах общеобразовательных программ единого стандарта. Об этом сообщила глава профильного комитета Госдумы Ольга Казакова. «Путин подписал закон о введении в школах единых общеобразовательных программ — „золотого стандарта“, ниже которого нельзя дать ребенку знания», — цитирует Казакову РИА «Новости» в своем telegram-канале. Так, согласно закону, обязательными станут федеральные программы: в начальной школе по русскому, литературному чтению и окружающему миру, в средних и старших классах — по русскому, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Совместно с единым образовательным стандартом будут созданы федеральная программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы. Отмечается, что программы будут утверждены до 1 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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