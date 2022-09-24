Пермский единоросс получил повестку и готов ехать в зону СВО

25 сентября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Андрей Коростин намерен участвовать в СВО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Общественному инспектору Общественной палаты Пермского края и руководителю волонтерского штаба партии «Единая Россия» по Дзержинскому району Андрею Коростину пришла повестка. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Андрей Коростин сообщил, что будет участвовать в СВО. «Мобилизован. Каждый гражданин Российской Федерации обязан защищать свою страну, а те, кто этого не знает — туда им и дорога! Я на защите! Служу Отечеству! Служу России!», — пишет Коростин. По словам общественного инспектора, «мобилизация нужна для того, чтобы обеспечить безопасность наших близких людей и границы нашей страны». На данный момент он проходит подготовку в армейском резерве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент выступил с обращением к гражданам, сообщив о начале частичной мобилизации.

Общественному инспектору Общественной палаты Пермского края и руководителю волонтерского штаба партии «Единая Россия» по Дзержинскому району Андрею Коростину пришла повестка. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Андрей Коростин сообщил, что будет участвовать в СВО. «Мобилизован. Каждый гражданин Российской Федерации обязан защищать свою страну, а те, кто этого не знает — туда им и дорога! Я на защите! Служу Отечеству! Служу России!», — пишет Коростин. По словам общественного инспектора, «мобилизация нужна для того, чтобы обеспечить безопасность наших близких людей и границы нашей страны». На данный момент он проходит подготовку в армейском резерве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент выступил с обращением к гражданам, сообщив о начале частичной мобилизации.