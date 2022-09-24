24 сентября 2022
23 сентября 2022

Пермский единоросс получил повестку и готов ехать в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания. Москва, флаг, флаг единая россия, единая россия
Андрей Коростин намерен участвовать в СВО Фото:

Общественному инспектору Общественной палаты Пермского края и руководителю волонтерского штаба партии «Единая Россия» по Дзержинскому району Андрею Коростину пришла повестка. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Коростин сообщил, что будет участвовать в СВО. «Мобилизован. Каждый гражданин Российской Федерации обязан защищать свою страну, а те, кто этого не знает — туда им и дорога! Я на защите! Служу Отечеству! Служу России!», — пишет Коростин.

По словам общественного инспектора, «мобилизация нужна для того, чтобы обеспечить безопасность наших близких людей и границы нашей страны». На данный момент он проходит подготовку в армейском резерве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент выступил с обращением к гражданам, сообщив о начале частичной мобилизации.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Общественному инспектору Общественной палаты Пермского края и руководителю волонтерского штаба партии «Единая Россия» по Дзержинскому району Андрею Коростину пришла повестка. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Андрей Коростин сообщил, что будет участвовать в СВО. «Мобилизован. Каждый гражданин Российской Федерации обязан защищать свою страну, а те, кто этого не знает — туда им и дорога! Я на защите! Служу Отечеству! Служу России!», — пишет Коростин. По словам общественного инспектора, «мобилизация нужна для того, чтобы обеспечить безопасность наших близких людей и границы нашей страны». На данный момент он проходит подготовку в армейском резерве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на территории Украины. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. 21 сентября президент выступил с обращением к гражданам, сообщив о начале частичной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...