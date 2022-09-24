Пожарным удалось уменьшить площадь тлеющего торфа у деревни Большое Седельниково (Свердловская область). Там продолжают работать 183 человека, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале.
«В настоящий момент торф тлеет на разрозненных очагах площадью 33 га. От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяженностью более шесть тысяч метров. Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. Тушение пожара продолжают 183 человека, 28 единиц техники», — рассказали в МЧС.
Сотрудники ведомства провели сегодня выездное заседание возле деревни Большое Седельниково и приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Сысертского округа. «Это позволит задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара», — пояснили в МЧС.
Утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах.
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