Свердловские спасатели уменьшили площадь тлеющего торфяника. Видео

25 сентября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Площадь торфяного пожара была 40 квадратных метров, а теперь — 33 Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Пожарным удалось уменьшить площадь тлеющего торфа у деревни Большое Седельниково (Свердловская область). Там продолжают работать 183 человека, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале. «В настоящий момент торф тлеет на разрозненных очагах площадью 33 га. От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяженностью более шесть тысяч метров. Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. Тушение пожара продолжают 183 человека, 28 единиц техники», — рассказали в МЧС. Сотрудники ведомства провели сегодня выездное заседание возле деревни Большое Седельниково и приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Сысертского округа. «Это позволит задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара», — пояснили в МЧС. Утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах.

Пожарным удалось уменьшить площадь тлеющего торфа у деревни Большое Седельниково (Свердловская область). Там продолжают работать 183 человека, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале. «В настоящий момент торф тлеет на разрозненных очагах площадью 33 га. От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяженностью более шесть тысяч метров. Это позволяет непрерывно подавать воду к торфянику. Тушение пожара продолжают 183 человека, 28 единиц техники», — рассказали в МЧС. Сотрудники ведомства провели сегодня выездное заседание возле деревни Большое Седельниково и приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Сысертского округа. «Это позволит задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара», — пояснили в МЧС. Утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах.