Глава МВД Казахстана разъяснил свою позицию по уклонистам от мобилизации в РФ

Глава МВД Казахстана: России выдадут уклонистов от мобилизации
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Казахстан может выдать уклонистов России, если против них заведено дело Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Казахстан выдаст России уклонистов от частичной мобилизации, если они находятся в международном розыске. Об этом журналистам заявил глава глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

«Для выдачи необходимо, чтобы против гражданина было возбуждено уголовное дело. А также, чтобы он был объявлен в международный розыск, чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением», — сказал Ахметжанов. Розыск гражданина РФ военкоматом не будет правовым основанием для выдачи, цитирует главу МВД РИА «Новости».

В России неделю назад объявили частичную мобилизацию на фоне спецоперации на Украине. Всего призовут 300 тысяч россиян, отмечали в Минобороны РФ. Ранее казахстанские пограничники задержали уклонистов от частичной мобилизации в России, которые пытались пересечь границу. Из-за роста числа приезжающих россиян президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается провести переговоры с Россией, передает RT.

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Казахстан выдаст России уклонистов от частичной мобилизации, если они находятся в международном розыске. Об этом журналистам заявил глава глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов. «Для выдачи необходимо, чтобы против гражданина было возбуждено уголовное дело. А также, чтобы он был объявлен в международный розыск, чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением», — сказал Ахметжанов. Розыск гражданина РФ военкоматом не будет правовым основанием для выдачи, цитирует главу МВД РИА «Новости». В России неделю назад объявили частичную мобилизацию на фоне спецоперации на Украине. Всего призовут 300 тысяч россиян, отмечали в Минобороны РФ. Ранее казахстанские пограничники задержали уклонистов от частичной мобилизации в России, которые пытались пересечь границу. Из-за роста числа приезжающих россиян президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается провести переговоры с Россией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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