Глава МВД Казахстана разъяснил свою позицию по уклонистам от мобилизации в РФ Глава МВД Казахстана: России выдадут уклонистов от мобилизации 27 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 + Казахстан может выдать уклонистов России, если против них заведено дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Казахстан выдаст России уклонистов от частичной мобилизации, если они находятся в международном розыске. Об этом журналистам заявил глава глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов. «Для выдачи необходимо, чтобы против гражданина было возбуждено уголовное дело. А также, чтобы он был объявлен в международный розыск, чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением», — сказал Ахметжанов. Розыск гражданина РФ военкоматом не будет правовым основанием для выдачи, цитирует главу МВД РИА «Новости». В России неделю назад объявили частичную мобилизацию на фоне спецоперации на Украине. Всего призовут 300 тысяч россиян, отмечали в Минобороны РФ. Ранее казахстанские пограничники задержали уклонистов от частичной мобилизации в России, которые пытались пересечь границу. Из-за роста числа приезжающих россиян президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается провести переговоры с Россией, передает RT. Казахстан выдаст России уклонистов от частичной мобилизации, если они находятся в международном розыске. Об этом журналистам заявил глава глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов. «Для выдачи необходимо, чтобы против гражданина было возбуждено уголовное дело. А также, чтобы он был объявлен в международный розыск, чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением», — сказал Ахметжанов. Розыск гражданина РФ военкоматом не будет правовым основанием для выдачи, цитирует главу МВД РИА «Новости». В России неделю назад объявили частичную мобилизацию на фоне спецоперации на Украине. Всего призовут 300 тысяч россиян, отмечали в Минобороны РФ. Ранее казахстанские пограничники задержали уклонистов от частичной мобилизации в России, которые пытались пересечь границу. Из-за роста числа приезжающих россиян президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается провести переговоры с Россией, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям