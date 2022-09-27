Во второй день из Карталов отправили 33 мобилизованных гражданина
новость из сюжетаМобилизация в России
Из Карталов (Челябинская область) 28 сентября отправили очередную группу мобилизованных граждан. Автобус с мобилизованными пришли проводить родные и друзья.
«Возвращайтесь! Мы вас ждем! Вы лучшие!», — слышались крики из толпы провожающих.
Всего во второй день в Карталинском районе мобилизовано 33 человека. Все они направлены на прохождение боевого слаживания.
Ранее из нескольких муниципалитетов области к месту проведения обучения отправились первые мобилизованные группы. Мобилизованные настроены оптимистично. Они готовы защищать своих близких.
Во второй день из Карталов отправили 33 мобилизованных гражданина
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