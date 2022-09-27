27 сентября 2022

В челябинском районе проводили очередную группу мобилизованных. Фото, видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, мобилизация
Во второй день из Карталов отправили 33 мобилизованных гражданина Фото:
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Мобилизация в России

Из Карталов (Челябинская область) 28 сентября отправили очередную группу мобилизованных граждан. Автобус с мобилизованными пришли проводить родные и друзья.

«Возвращайтесь! Мы вас ждем! Вы лучшие!», — слышались крики из толпы провожающих.

Всего во второй день в Карталинском районе мобилизовано 33 человека. Все они направлены на прохождение боевого слаживания.

Ранее из нескольких муниципалитетов области к месту проведения обучения отправились первые мобилизованные группы. Мобилизованные настроены оптимистично. Они готовы защищать своих близких.

Во второй день из Карталов отправили 33 мобилизованных гражданина

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Из Карталов (Челябинская область) 28 сентября отправили очередную группу мобилизованных граждан. Автобус с мобилизованными пришли проводить родные и друзья. «Возвращайтесь! Мы вас ждем! Вы лучшие!», — слышались крики из толпы провожающих. Всего во второй день в Карталинском районе мобилизовано 33 человека. Все они направлены на прохождение боевого слаживания. Ранее из нескольких муниципалитетов области к месту проведения обучения отправились первые мобилизованные группы. Мобилизованные настроены оптимистично. Они готовы защищать своих близких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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