Пермские юристы бесплатно помогут семьям мобилизованных

Один из самых актуальных вопросов — незарегистрированные отношения с мобилизованными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермская юридическая компания «Попов и Партнеры» бесплатно консультирует семьи мобилизованных. Преимущественно, консультации ведутся в мессенджерах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор фирмы Даниил Попов.

«Мы бесплатно помогаем членам семьи мобилизованного лица по вопросам, которые возникли в связи с мобилизацией. Это оплата кредитов, жилищные, наследственные вопросы, вопросы, которые касаются прав и гарантий мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемых отсрочках и другое», — рассказал Попов.

Самая актуальная тема — это кредиты и незарегистрированные отношения с мобилизованными. Сейчас фирма работает над юридическим решением этого вопроса.

Мужчина признается, что в сложившейся ситуации, он делает то, что в его силах. «Моя главная цель — помочь людям, максимально используя свою юридическую квалификацию», — добавляет юрист. Обращений очень много. Сейчас в фирме готовы консультировать не более 5 человек в день по предварительной записи. Формат может быть любым — по телефону или онлайн.

Владимир Путин объявил 21 сентября объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.