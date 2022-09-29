Пермские юристы бесплатно помогут семьям мобилизованных

Пермская юридическая компания «Попов и Партнеры» бесплатно консультирует семьи мобилизованных. Преимущественно, консультации ведутся в мессенджерах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор фирмы Даниил Попов.
«Мы бесплатно помогаем членам семьи мобилизованного лица по вопросам, которые возникли в связи с мобилизацией. Это оплата кредитов, жилищные, наследственные вопросы, вопросы, которые касаются прав и гарантий мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемых отсрочках и другое», — рассказал Попов.
Самая актуальная тема — это кредиты и незарегистрированные отношения с мобилизованными. Сейчас фирма работает над юридическим решением этого вопроса.
Мужчина признается, что в сложившейся ситуации, он делает то, что в его силах. «Моя главная цель — помочь людям, максимально используя свою юридическую квалификацию», — добавляет юрист. Обращений очень много. Сейчас в фирме готовы консультировать не более 5 человек в день по предварительной записи. Формат может быть любым — по телефону или онлайн.
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Пермская юридическая компания «Попов и Партнеры» бесплатно консультирует семьи мобилизованных. Преимущественно, консультации ведутся в мессенджерах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор фирмы Даниил Попов. «Мы бесплатно помогаем членам семьи мобилизованного лица по вопросам, которые возникли в связи с мобилизацией. Это оплата кредитов, жилищные, наследственные вопросы, вопросы, которые касаются прав и гарантий мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемых отсрочках и другое», — рассказал Попов. Самая актуальная тема — это кредиты и незарегистрированные отношения с мобилизованными. Сейчас фирма работает над юридическим решением этого вопроса. Мужчина признается, что в сложившейся ситуации, он делает то, что в его силах. «Моя главная цель — помочь людям, максимально используя свою юридическую квалификацию», — добавляет юрист. Обращений очень много. Сейчас в фирме готовы консультировать не более 5 человек в день по предварительной записи. Формат может быть любым — по телефону или онлайн. Владимир Путин объявил 21 сентября объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.