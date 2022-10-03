Politico: Евросоюз не примет новый пакет санкций против РФ

В Европе могут не принять новый пакет санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Позиция Венгрии и возможные проблемы с европейской судоходной отраслью могут сказаться на принятии нового пакета санкций против России. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Давление на ЕС усиливается, чтобы он выполнил свое обещание о быстром и решительном ответе на последние шаги Москвы. Однако ряд стран по-прежнему возводит препятствия — Венгрия, что неудивительно, а также Кипр, Греция и Мальта, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти», — сообщается в материале издания.

Венгрия желает получить возможность реэкспортировать в соседние страны Евросоюза (ЕС) российскую нефть, которую она продолжает получать, и перерабатывать ее на нефтеперерабатывающих заводах. Коллеги Венгрии по ЕС заявили, что это даст ей необоснованное преимущества и уже достаточно того факта, что венгерской стороне разрешено импортировать российскую нефть.

«Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерному флоту перевозить российскую нефть», — продолжают авторы. При таком развитии событий другие крупные страны судоходства могут забрать себе весь судоходный бизнес. Эти страны Турция, Индия и Индонезия. Все это заставит европейских дипломатов провести несколько дополнительных встреч.

Страны Запада начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Последний объявленный пакет санкций является восьмым по счету с 24 февраля. Новые антироссийские санкции связаны с проведением Россией референдумов на Донбассе.