Брянская область подверглась атаке ВСУ

Пять БПЛА сбиты над Брянской областью
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Уничтожены пять вражеских БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют информация о пострадавших или каких-либо разрушениях на земле.
В настоящее время на местах возможного падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.
