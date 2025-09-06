Брянская область подверглась атаке ВСУ

Богомаз: ПВО России сбили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью
Пять БПЛА сбиты над Брянской областью
Пять БПЛА сбиты над Брянской областью Фото:
Украинские атаки по российским регионам

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Уничтожены пять вражеских БПЛА», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента отсутствуют информация о пострадавших или каких-либо разрушениях на земле.

В настоящее время на местах возможного падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Жителей региона призывают сохранять спокойствие.

