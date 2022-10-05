Добровольца из Екатеринбурга в последний момент сняли с самолета для мобилизованных

05 октября 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

По словам бойца, из-за заминки его вылет отложили на другой день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Екатеринбурга Владислава (45 лет), решившего пойти на фронт добровольцем, сняли с борта, который накануне вечером вылетел в Ростов-на-Дону, где расположена учебная часть. Как рассказал корреспонденту URA.RU сам Владислав, причина — в нехватке мест в «гражданском» самолете «Аэрофлота». Заминка, по словам бойца, обернулась для него серьезными последствиями. «Вчера меня посадили на борт, должен был лететь в Ростов-на-Дону. Но в итоге высадили. Не хватило мест. То, что бронировали, оказалось занято», — поделился Владислав. Ему пришлось вернуться в 32-й военный городок Екатеринбурга и ждать еще сутки. Вылет намечен на 6 октября. Узнав о том, что отправка в Ростов все-таки состоится, он обрадовался. «Сколько можно ждать? Ребята там, а мы здесь», — объяснил Владислав. Мужчина прошел первую чеченскую кампанию, является обладателем крапового берета (отличительный знак бойца спецназа). По его рассказу, если бы в Ростов-на-Дону он вылетел 4 октября, то в спецоперации был бы наводчиком. Теперь же его якобы определили в разведку (хотя соответствующего опыта Владислав не имеет), где риски выше. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%. Как писало URA.RU, из Свердловской области мобилизованных отправляют в основном в три города. Помимо Ростова, это Астрахань и Самара, где располагаются тренировочные центры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Екатеринбурга Владислава (45 лет), решившего пойти на фронт добровольцем, сняли с борта, который накануне вечером вылетел в Ростов-на-Дону, где расположена учебная часть. Как рассказал корреспонденту URA.RU сам Владислав, причина — в нехватке мест в «гражданском» самолете «Аэрофлота». Заминка, по словам бойца, обернулась для него серьезными последствиями. «Вчера меня посадили на борт, должен был лететь в Ростов-на-Дону. Но в итоге высадили. Не хватило мест. То, что бронировали, оказалось занято», — поделился Владислав. Ему пришлось вернуться в 32-й военный городок Екатеринбурга и ждать еще сутки. Вылет намечен на 6 октября. Узнав о том, что отправка в Ростов все-таки состоится, он обрадовался. «Сколько можно ждать? Ребята там, а мы здесь», — объяснил Владислав. Мужчина прошел первую чеченскую кампанию, является обладателем крапового берета (отличительный знак бойца спецназа). По его рассказу, если бы в Ростов-на-Дону он вылетел 4 октября, то в спецоперации был бы наводчиком. Теперь же его якобы определили в разведку (хотя соответствующего опыта Владислав не имеет), где риски выше. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%. Как писало URA.RU, из Свердловской области мобилизованных отправляют в основном в три города. Помимо Ростова, это Астрахань и Самара, где располагаются тренировочные центры.