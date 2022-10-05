Екатеринбуржцу, зверски убившему пятилетнюю падчерицу, вынесли приговор

Житель Екатеринбурга, который до смерти забил пятилетнюю дочь своей жены, следующие восемь с половиной лет проведет в колонии строго режима. Так решил Ленинский райсуд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Мужчине вменяли ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего…»). Силовики установили, что январе 2022-го он из личной неприязни избил девочку руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась на месте. ЧП произошло в доме на ул. Московская.
«Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными. <…> Приговором Ленинского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в СК.
Каких либо-психических расстройств у 28-летнего обвиняемого выявлено не было. Известно также, что его дело находилось на контроле у Центрального аппарата СК.
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