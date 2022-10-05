05 октября 2022

Екатеринбуржцу, зверски убившему пятилетнюю падчерицу, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Ленинского районного суда города. Екатеринбург, ленинский районный суд, табличка
Дело рассматривал Ленинский суд Екатеринбурга Фото:

Житель Екатеринбурга, который до смерти забил пятилетнюю дочь своей жены, следующие восемь с половиной лет проведет в колонии строго режима. Так решил Ленинский райсуд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчине вменяли ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего…»). Силовики установили, что январе 2022-го он из личной неприязни избил девочку руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась на месте. ЧП произошло в доме на ул. Московская.

«Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными. <…> Приговором Ленинского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в СК.

Каких либо-психических расстройств у 28-летнего обвиняемого выявлено не было. Известно также, что его дело находилось на контроле у Центрального аппарата СК.

Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Екатеринбурга, который до смерти забил пятилетнюю дочь своей жены, следующие восемь с половиной лет проведет в колонии строго режима. Так решил Ленинский райсуд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Мужчине вменяли ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего…»). Силовики установили, что январе 2022-го он из личной неприязни избил девочку руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась на месте. ЧП произошло в доме на ул. Московская. «Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными. <…> Приговором Ленинского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в СК. Каких либо-психических расстройств у 28-летнего обвиняемого выявлено не было. Известно также, что его дело находилось на контроле у Центрального аппарата СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...