На пост главного архитектора мэрии Сургута прочат экс-чиновника

06 октября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Алексей Фокеев может занять пост главного архитектора администрации Сургута Фото: Алексей Андронов © URA.RU В мэрии Сургута на пост главного архитектора претендует бывший директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Алексей Фокеев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После ухода Владимира Астраханцева с поста главного архитектора ожидается, что это кресло займет Алексей Фокеев. У него профильное образование и опыт работы в качестве директора профильного департамента. Он занимал эту должность в команде экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута сообщили URA.RU, что Фокеев является одним из претендентов на должность главного архитектора. «Однако окончательного решения глава города Андрей Филатов еще не принял. О нем будет объявлено в ближайшее время», — прокомментировали в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев ушел в отставку в начале сентябре. В городской администрации прежде разделили обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора. Теперь это две разные должности.

В мэрии Сургута на пост главного архитектора претендует бывший директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Алексей Фокеев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После ухода Владимира Астраханцева с поста главного архитектора ожидается, что это кресло займет Алексей Фокеев. У него профильное образование и опыт работы в качестве директора профильного департамента. Он занимал эту должность в команде экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута сообщили URA.RU, что Фокеев является одним из претендентов на должность главного архитектора. «Однако окончательного решения глава города Андрей Филатов еще не принял. О нем будет объявлено в ближайшее время», — прокомментировали в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев ушел в отставку в начале сентябре. В городской администрации прежде разделили обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора. Теперь это две разные должности.