05 октября 2022

На пост главного архитектора мэрии Сургута прочат экс-чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник. Сургут, фокеев алексей
Алексей Фокеев может занять пост главного архитектора администрации Сургута Фото:

В мэрии Сургута на пост главного архитектора претендует бывший директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Алексей Фокеев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«После ухода Владимира Астраханцева с поста главного архитектора ожидается, что это кресло займет Алексей Фокеев. У него профильное образование и опыт работы в качестве директора профильного департамента. Он занимал эту должность в команде экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — сообщил инсайдер.

В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута сообщили URA.RU, что Фокеев является одним из претендентов на должность главного архитектора. «Однако окончательного решения глава города Андрей Филатов еще не принял. О нем будет объявлено в ближайшее время», — прокомментировали в мэрии Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев ушел в отставку в начале сентябре. В городской администрации прежде разделили обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора. Теперь это две разные должности.

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В мэрии Сургута на пост главного архитектора претендует бывший директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Алексей Фокеев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «После ухода Владимира Астраханцева с поста главного архитектора ожидается, что это кресло займет Алексей Фокеев. У него профильное образование и опыт работы в качестве директора профильного департамента. Он занимал эту должность в команде экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута сообщили URA.RU, что Фокеев является одним из претендентов на должность главного архитектора. «Однако окончательного решения глава города Андрей Филатов еще не принял. О нем будет объявлено в ближайшее время», — прокомментировали в мэрии Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев ушел в отставку в начале сентябре. В городской администрации прежде разделили обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора. Теперь это две разные должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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