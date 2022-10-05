На пост главного архитектора мэрии Сургута прочат экс-чиновника

В мэрии Сургута на пост главного архитектора претендует бывший директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Алексей Фокеев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«После ухода Владимира Астраханцева с поста главного архитектора ожидается, что это кресло займет Алексей Фокеев. У него профильное образование и опыт работы в качестве директора профильного департамента. Он занимал эту должность в команде экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — сообщил инсайдер.
В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута сообщили URA.RU, что Фокеев является одним из претендентов на должность главного архитектора. «Однако окончательного решения глава города Андрей Филатов еще не принял. О нем будет объявлено в ближайшее время», — прокомментировали в мэрии Сургута.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев ушел в отставку в начале сентябре. В городской администрации прежде разделили обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора. Теперь это две разные должности.
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