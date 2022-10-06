06 октября 2022

Мобилизованного пермского врача записали в стрелки

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ помог пермяку мобилизоваться по специальности Фото:
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Пермское отделение ОНФ помогло изменить данные о военно-учетной специальности преподавателю кафедры госпитальной хирургии медицинского вуза. Он хотел отправиться на фронт в качестве медика, но его записали в стрелки, сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Мужчина готов отдать долг перед Родиной и уехать на фронт, однако просил назначить военно-учетную специальность в соответствии со своей квалификацией врача. Общественники подключили отдел кадров медуниверситета и юридический отдел военкомата, и заявление о смене ВУС было удовлетворено», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в учебном центре Елани для мобилизованного жителя Лысьвы, больного гепатитом. Сейчас он ждет результатов медицинского обследования, по итогам которого сможет вернуться домой.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе также повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермское отделение ОНФ помогло изменить данные о военно-учетной специальности преподавателю кафедры госпитальной хирургии медицинского вуза. Он хотел отправиться на фронт в качестве медика, но его записали в стрелки, сообщили в пресс-службе ОНФ. «Мужчина готов отдать долг перед Родиной и уехать на фронт, однако просил назначить военно-учетную специальность в соответствии со своей квалификацией врача. Общественники подключили отдел кадров медуниверситета и юридический отдел военкомата, и заявление о смене ВУС было удовлетворено», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в учебном центре Елани для мобилизованного жителя Лысьвы, больного гепатитом. Сейчас он ждет результатов медицинского обследования, по итогам которого сможет вернуться домой. Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе также повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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