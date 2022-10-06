Мобилизованного пермского врача записали в стрелки

07 октября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

ОНФ помог пермяку мобилизоваться по специальности Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермское отделение ОНФ помогло изменить данные о военно-учетной специальности преподавателю кафедры госпитальной хирургии медицинского вуза. Он хотел отправиться на фронт в качестве медика, но его записали в стрелки, сообщили в пресс-службе ОНФ. «Мужчина готов отдать долг перед Родиной и уехать на фронт, однако просил назначить военно-учетную специальность в соответствии со своей квалификацией врача. Общественники подключили отдел кадров медуниверситета и юридический отдел военкомата, и заявление о смене ВУС было удовлетворено», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в учебном центре Елани для мобилизованного жителя Лысьвы, больного гепатитом. Сейчас он ждет результатов медицинского обследования, по итогам которого сможет вернуться домой. Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе также повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.

Пермское отделение ОНФ помогло изменить данные о военно-учетной специальности преподавателю кафедры госпитальной хирургии медицинского вуза. Он хотел отправиться на фронт в качестве медика, но его записали в стрелки, сообщили в пресс-службе ОНФ. «Мужчина готов отдать долг перед Родиной и уехать на фронт, однако просил назначить военно-учетную специальность в соответствии со своей квалификацией врача. Общественники подключили отдел кадров медуниверситета и юридический отдел военкомата, и заявление о смене ВУС было удовлетворено», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что активисты ОНФ добились проведения медкомиссии в учебном центре Елани для мобилизованного жителя Лысьвы, больного гепатитом. Сейчас он ждет результатов медицинского обследования, по итогам которого сможет вернуться домой. Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе также повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.