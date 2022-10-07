Кадыров похвастался открытием Олимпийского Центра дзюдо имени Путина

Кадыров и Хуснуллин открыли Олимпийский Центр дзюдо имени Владимира Путина в Грозном

08 октября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Спортивный центр находится в городе Грозный Фото: grozny.tv В пятницу, 7 октября, в Грозном торжественно был открыт Центр Олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вместе с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным мы открыли в Грозном Центр Олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина. Мероприятие было приурочено к 70-летию главы государства. […] Искренне рад, что новый центр будет носить имя Владимира Путина, который сам является мастером спорта по дзюдо. Благодаря его поддержке наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров начал возрождение Чеченской Республики. Продолжение его благородного дела привело нас к поистине выдающимся успехам», — написал Кадыров в telegram-канале. По словам главы Чечни, спортивный объект включает в себя большой зал для занятий дзюдо, рассчитанный на 700 зрительских мест. Кроме того, в центре есть раздельные фитнес-залы для мужчин и женщин, гостиница и многое другое. «Здесь созданы идеальные условия для проведения на мировом уровне турниров, а также качественной организации сборов и подготовки не только местных воспитанников, но и национальной сборной», — подчеркнул Кадыров. В пятницу, 7 октября, президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 70 лет со дня рождения. Патриарх Кирилл призвал верующих россиян молиться о здравии главы государства. Кадыров от имени чеченского народа пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и «успехов в служении великой Родине». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пятницу, 7 октября, в Грозном торжественно был открыт Центр Олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вместе с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным мы открыли в Грозном Центр Олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина. Мероприятие было приурочено к 70-летию главы государства. […] Искренне рад, что новый центр будет носить имя Владимира Путина, который сам является мастером спорта по дзюдо. Благодаря его поддержке наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров начал возрождение Чеченской Республики. Продолжение его благородного дела привело нас к поистине выдающимся успехам», — написал Кадыров в telegram-канале. По словам главы Чечни, спортивный объект включает в себя большой зал для занятий дзюдо, рассчитанный на 700 зрительских мест. Кроме того, в центре есть раздельные фитнес-залы для мужчин и женщин, гостиница и многое другое. «Здесь созданы идеальные условия для проведения на мировом уровне турниров, а также качественной организации сборов и подготовки не только местных воспитанников, но и национальной сборной», — подчеркнул Кадыров. В пятницу, 7 октября, президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 70 лет со дня рождения. Патриарх Кирилл призвал верующих россиян молиться о здравии главы государства. Кадыров от имени чеченского народа пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, долгих лет жизни и «успехов в служении великой Родине».