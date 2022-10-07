В Челябинске умерла известная журналистка

В Челябинске умерла журналистка Асия Хамзина

08 октября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Асия Хамзина посвятила журналистике более 50 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известная журналистка Асия Хамзина скончалась в Челябинске. Она посвятила журналистике более 50 лет, работала в газетах «Комсомолец» и «Вечерний Челябинск». «Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области глубоко скорбит в связи с кончиной Асии Мидхатовны Хамзиной и выражает глубокие соболезнования ее родным. Память об Асии Мидхатовне Хамзиной навсегда останется со всеми, кто знал, ценил и любил эту светлую, доброжелательную и очень чуткую женщину», — говорится в некрологе от властей. Асия Хамзина в 1960—1990-е годы занимала должности редактора областной газеты «Комсомолец», заместителя редактора газеты «Вечерний Челябинск». Несколько лет руководила комитетом по взаимодействию с национальными, религиозными и общественными организациями правительства Челябинской области, была членом областной общественной палаты, принимала участие в работе Ассамблеи народов Южного Урала.

Известная журналистка Асия Хамзина скончалась в Челябинске. Она посвятила журналистике более 50 лет, работала в газетах «Комсомолец» и «Вечерний Челябинск». «Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области глубоко скорбит в связи с кончиной Асии Мидхатовны Хамзиной и выражает глубокие соболезнования ее родным. Память об Асии Мидхатовне Хамзиной навсегда останется со всеми, кто знал, ценил и любил эту светлую, доброжелательную и очень чуткую женщину», — говорится в некрологе от властей. Асия Хамзина в 1960—1990-е годы занимала должности редактора областной газеты «Комсомолец», заместителя редактора газеты «Вечерний Челябинск». Несколько лет руководила комитетом по взаимодействию с национальными, религиозными и общественными организациями правительства Челябинской области, была членом областной общественной палаты, принимала участие в работе Ассамблеи народов Южного Урала.