В Челябинске умерла известная журналистка

Известная журналистка Асия Хамзина скончалась в Челябинске. Она посвятила журналистике более 50 лет, работала в газетах «Комсомолец» и «Вечерний Челябинск».
«Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области глубоко скорбит в связи с кончиной Асии Мидхатовны Хамзиной и выражает глубокие соболезнования ее родным. Память об Асии Мидхатовне Хамзиной навсегда останется со всеми, кто знал, ценил и любил эту светлую, доброжелательную и очень чуткую женщину», — говорится в некрологе от властей.
Асия Хамзина в 1960—1990-е годы занимала должности редактора областной газеты «Комсомолец», заместителя редактора газеты «Вечерний Челябинск». Несколько лет руководила комитетом по взаимодействию с национальными, религиозными и общественными организациями правительства Челябинской области, была членом областной общественной палаты, принимала участие в работе Ассамблеи народов Южного Урала.
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