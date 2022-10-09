09 октября 2022
08 октября 2022

Минобороны РФ показало, как мобилизованные свердловчане учатся бросать гранаты

Минобороны РФ: мобилизованные свердловчане оттачивают навыки метания гранат РГН и поражения целей из гранатометов АГС -17 «Пламя»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, рпг, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка, пехотинцы
Все занятия мобилизованных проходят под руководством опытных инструкторов, места тренировок не раскрываются Фото:

Мобилизованные жители Урала (в том числе и из Свердловской области) и Сибири продолжают проходит подготовку в тыловых районах зоны проведения спецоперации. Мужчины тренируются в составе мотострелковых подразделений. Видео с тренировками опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Военнослужащие выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН, оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 „Пламя“, а также в составе взводов и отделений осваивают действия подразделений при совершении марша, отрабатывают ведение наступательных действий и обороны», — сообщают представители министерства. Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град».

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Мобилизованные жители Урала (в том числе и из Свердловской области) и Сибири продолжают проходит подготовку в тыловых районах зоны проведения спецоперации. Мужчины тренируются в составе мотострелковых подразделений. Видео с тренировками опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Военнослужащие выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН, оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 „Пламя“, а также в составе взводов и отделений осваивают действия подразделений при совершении марша, отрабатывают ведение наступательных действий и обороны», — сообщают представители министерства. Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов. Ранее Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град».
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