Минобороны РФ показало, как мобилизованные свердловчане учатся бросать гранаты

Минобороны РФ: мобилизованные свердловчане оттачивают навыки метания гранат РГН и поражения целей из гранатометов АГС -17 «Пламя»

10 октября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Все занятия мобилизованных проходят под руководством опытных инструкторов, места тренировок не раскрываются Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Мобилизованные жители Урала (в том числе и из Свердловской области) и Сибири продолжают проходит подготовку в тыловых районах зоны проведения спецоперации. Мужчины тренируются в составе мотострелковых подразделений. Видео с тренировками опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Военнослужащие выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН, оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 „Пламя“, а также в составе взводов и отделений осваивают действия подразделений при совершении марша, отрабатывают ведение наступательных действий и обороны», — сообщают представители министерства. Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов. Ранее Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град».

Мобилизованные жители Урала (в том числе и из Свердловской области) и Сибири продолжают проходит подготовку в тыловых районах зоны проведения спецоперации. Мужчины тренируются в составе мотострелковых подразделений. Видео с тренировками опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Военнослужащие выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН, оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС -17 „Пламя“, а также в составе взводов и отделений осваивают действия подразделений при совершении марша, отрабатывают ведение наступательных действий и обороны», — сообщают представители министерства. Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов. Ранее Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град».