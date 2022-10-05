05 октября 2022

В Минобороны показали, как мобилизованных свердловчан учат стрелять из «Градов». Видео

Минобороны РФ: мобилизованные свердловчане начали тестировать «Грады»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, рсзо град
Призывники отрабатывают стрельбу на специальных полигонах (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град». Место тренировок не раскрывается.

«Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 „Сани“ и РЗСО „Град“. В составе расчетов военнослужащие минометных расчетов на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенные на дистанциях от 500 метров до несколько километров», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи.

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Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град». Место тренировок не раскрывается. «Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 „Сани“ и РЗСО „Град“. В составе расчетов военнослужащие минометных расчетов на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенные на дистанциях от 500 метров до несколько километров», — говорится в сообщении на сайте Минобороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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