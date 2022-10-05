В Минобороны показали, как мобилизованных свердловчан учат стрелять из «Градов». Видео

Минобороны РФ: мобилизованные свердловчане начали тестировать «Грады»

06 октября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Призывники отрабатывают стрельбу на специальных полигонах (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град». Место тренировок не раскрывается. «Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 „Сани“ и РЗСО „Град“. В составе расчетов военнослужащие минометных расчетов на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенные на дистанциях от 500 метров до несколько километров», — говорится в сообщении на сайте Минобороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи.

Минобороны России опубликовало кадры с подготовки мобилизованных из Свердловской области и Сибири. Мужчины, которым в ближайшее время предстоит отправка в зону боевых действий, учатся вести огонь из минометов 2С12 «Сани» и РЗСО (расчетов реактивных систем залпового огня) «Град». Место тренировок не раскрывается. «Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 „Сани“ и РЗСО „Град“. В составе расчетов военнослужащие минометных расчетов на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенные на дистанциях от 500 метров до несколько километров», — говорится в сообщении на сайте Минобороны. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. От Свердловской области — 9,7 тысячи.