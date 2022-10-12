Пермские депутаты Госдумы собрала партию фонарей и медикаментов для мобилизованных

Ивенских и Шубин оказали посильную помощь мобилизованным пермякам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутаты Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских и Игорь Шубин приняли участие в сборе предметов первой необходимости для мобилизованных прикамцев. Эта информация появилась в telegram-канале «Единая Россия — Прикамье».

«Депутат Госдумы Ирина Ивенских лично принесла большой запас медикаментов, пенных ковриков и фонарей. Ее коллега — депутат ГД Игорь Шубин передал партию компактных профессиональных налобных фонарей», — указано в сообщении.

На один из пунктов сбора 12 октября прибыла большая партия вещей для мобилизованных земляков из Частинского и Пермского округов, а также Свердловского района города Перми. Вместе с гумгрузом было передано письмо «неизвестному солдату» от пятиклассницы Кати — ученицы частинской школы.

URA.RU писало ранее, что Ивенских направила на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина письмо с просьбой — отправить ее в Донбасс. Депутат Госдумы подчеркивала, что ее опыт может пригодиться на освобожденных территориях Украины. Также корреспонденты агентства сообщали, что мобилизованным пермякам, которые находятся в тюменском военном училище, доставлена гуманитарная помощь от жителей Кудымкара. Мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября.