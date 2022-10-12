Небензя заявил о провокации РФ из-за резолюции Генассамблеи ООН против референдумов

13 октября 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

Небензя назвал проект резолюции Генассамблеи ООН против референдумов провокационной Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) против признания референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, провокационной. По его словам, это подорвет любые усилия разрешить украинский кризис. «В Генассамблее сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты [явка, процент голосов и признание референдумов иностранными наблюдателями], но и содержится конфронтационный заряд», — сказал Небензя. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, такой итог способен подорвать всякие усилия в пользу дипломатического разрешения конфликта на Украине. ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях. Ранее большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) против признания референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, провокационной. По его словам, это подорвет любые усилия разрешить украинский кризис. «В Генассамблее сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты [явка, процент голосов и признание референдумов иностранными наблюдателями], но и содержится конфронтационный заряд», — сказал Небензя. Его слова передает РИА «Новости». По его мнению, такой итог способен подорвать всякие усилия в пользу дипломатического разрешения конфликта на Украине. ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях. Ранее большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ.