Генассамблея ООН не признала результаты референдумов на освобожденных территориях

Генассамблея ООН не признала результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

143 страны поддержали резолюцию о непризнании референдумов на освобожденных территориях Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.

Антироссийскую резолюцию поддержали 143 страны, воздержались от голосования 35 государств. Против нее выступили Россия, Белоруссия, Сирия, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) и Никуарагуа.

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Ранее сообщалось, что страны ООН не смогли прийти к общему решению в вопросе признания результатов референдумов. Также Россия наложила вето на резолюцию США и Албании о непризнании итогов голосования.