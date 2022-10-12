12 октября 2022

Генассамблея ООН не признала результаты референдумов на освобожденных территориях

Генассамблея ООН не признала результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
143 страны поддержали резолюцию о непризнании референдумов на освобожденных территориях Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.

Антироссийскую резолюцию поддержали 143 страны, воздержались от голосования 35 государств. Против нее выступили Россия, Белоруссия, Сирия, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) и Никуарагуа.

Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Ранее сообщалось, что страны ООН не смогли прийти к общему решению в вопросе признания результатов референдумов. Также Россия наложила вето на резолюцию США и Албании о непризнании итогов голосования.

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Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Заседание транслируется на YouTube-канале ООН. Антироссийскую резолюцию поддержали 143 страны, воздержались от голосования 35 государств. Против нее выступили Россия, Белоруссия, Сирия, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) и Никуарагуа. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Ранее сообщалось, что страны ООН не смогли прийти к общему решению в вопросе признания результатов референдумов. Также Россия наложила вето на резолюцию США и Албании о непризнании итогов голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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