Генассамблея ООН не признала результаты референдумов на освобожденных территориях

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.
Антироссийскую резолюцию поддержали 143 страны, воздержались от голосования 35 государств. Против нее выступили Россия, Белоруссия, Сирия, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) и Никуарагуа.
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Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла антироссийскую резолюцию, которая не признает результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Заседание транслируется на YouTube-канале ООН. Антироссийскую резолюцию поддержали 143 страны, воздержались от голосования 35 государств. Против нее выступили Россия, Белоруссия, Сирия, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) и Никуарагуа. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей регионов проголосовали за вхождение в состав РФ. Ранее сообщалось, что страны ООН не смогли прийти к общему решению в вопросе признания результатов референдумов. Также Россия наложила вето на резолюцию США и Албании о непризнании итогов голосования.