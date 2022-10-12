12 октября 2022

Мобилизованных челябинцев обучают на новейшей технике. Видео

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Мобилизованные отрабатывают приемы на танках Т-72 и бронетранспортерах БТР-82 Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Челябинской области на полигоне в Чебаркуле обучают управлению новейшей техникой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства, военные изучают современные танки и бронетранспортеры.

«Мобилизованные граждане проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений. Изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Занятия для мобилизованных проводят военнослужащие Центрального военного округа, которые получили боевой опыт на Украине. Они обучают правилам ведения боя, тактике, рассказывают о вооружении украинской армии, и как ему противостоять.

Ранее сообщалось, что мобилизованные, проходящие боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле, закончили курсы военной теории и перешли к практике. Тренировки начинаются с самого утра и длятся в течение всего дня.

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут курсы боевого слаживания, и после учебы будут направлены в зону СВО.

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Мобилизованных жителей Челябинской области на полигоне в Чебаркуле обучают управлению новейшей техникой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства, военные изучают современные танки и бронетранспортеры. «Мобилизованные граждане проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений. Изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Занятия для мобилизованных проводят военнослужащие Центрального военного округа, которые получили боевой опыт на Украине. Они обучают правилам ведения боя, тактике, рассказывают о вооружении украинской армии, и как ему противостоять. Ранее сообщалось, что мобилизованные, проходящие боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле, закончили курсы военной теории и перешли к практике. Тренировки начинаются с самого утра и длятся в течение всего дня. Объявленная 21 сентября частичная мобилизация предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут курсы боевого слаживания, и после учебы будут направлены в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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