Мобилизованные отрабатывают приемы на танках Т-72 и бронетранспортерах БТР-82 Фото: Михаил Калянов © URA.RU

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Мобилизованных жителей Челябинской области на полигоне в Чебаркуле обучают управлению новейшей техникой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства, военные изучают современные танки и бронетранспортеры.

«Мобилизованные граждане проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений. Изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Занятия для мобилизованных проводят военнослужащие Центрального военного округа, которые получили боевой опыт на Украине. Они обучают правилам ведения боя, тактике, рассказывают о вооружении украинской армии, и как ему противостоять.

Ранее сообщалось, что мобилизованные, проходящие боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле, закончили курсы военной теории и перешли к практике. Тренировки начинаются с самого утра и длятся в течение всего дня.

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут курсы боевого слаживания, и после учебы будут направлены в зону СВО.