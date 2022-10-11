11 октября 2022

Мобилизованные челябинцы проходят боевое слаживание в танковой дивизии. Фото

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Мобилизованные обучаются военному делу Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области проходят боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле. Как сообщили URA.RU в правительстве области, от теоретических занятий бойы перешли к практическому изучению военного ремесла.

«На полигоне дивизии экипажи боевых машин отрабатывают передвижение на танке Т-72Б, стрельбу, а также слаженную работу по подготовке и занятию боевой позиции. Тренировки начинаются с самого утра и длятся в течение всего дня», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что на полигоне, помимо отработки маневров на танках, идет и стрелковая подготовка, метание ручных гранат. С мобилизованными проводят тактические занятия, а также учат оказывать первую медицинскую помощь в условиях боя.

Ранее в танковую дивизию доставили гуманитарный груз для мобилизованных. Из Челябинска отправили целый грузовик спальных мешков и туристических ковриков. С инициативой организовать сборы для нужд мобилизованных выступил губернатор области Алексей Текслер.

Мобилизация была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. С этого момента военкоматы готовят списки граждан, состоящих в запасе. Всего по стране планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. План по мобилизации выполнен на 70%.

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Мобилизованные жители Челябинской области проходят боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле. Как сообщили URA.RU в правительстве области, от теоретических занятий бойы перешли к практическому изучению военного ремесла. «На полигоне дивизии экипажи боевых машин отрабатывают передвижение на танке Т-72Б, стрельбу, а также слаженную работу по подготовке и занятию боевой позиции. Тренировки начинаются с самого утра и длятся в течение всего дня», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что на полигоне, помимо отработки маневров на танках, идет и стрелковая подготовка, метание ручных гранат. С мобилизованными проводят тактические занятия, а также учат оказывать первую медицинскую помощь в условиях боя. Ранее в танковую дивизию доставили гуманитарный груз для мобилизованных. Из Челябинска отправили целый грузовик спальных мешков и туристических ковриков. С инициативой организовать сборы для нужд мобилизованных выступил губернатор области Алексей Текслер. Мобилизация была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. С этого момента военкоматы готовят списки граждан, состоящих в запасе. Всего по стране планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. План по мобилизации выполнен на 70%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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