Мобилизованные обучаются военному делу Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области проходят боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле. Как сообщили URA.RU в правительстве области, от теоретических занятий бойы перешли к практическому изучению военного ремесла.

«На полигоне дивизии экипажи боевых машин отрабатывают передвижение на танке Т-72Б, стрельбу, а также слаженную работу по подготовке и занятию боевой позиции. Тренировки начинаются с самого утра и длятся в течение всего дня», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что на полигоне, помимо отработки маневров на танках, идет и стрелковая подготовка, метание ручных гранат. С мобилизованными проводят тактические занятия, а также учат оказывать первую медицинскую помощь в условиях боя.

Ранее в танковую дивизию доставили гуманитарный груз для мобилизованных. Из Челябинска отправили целый грузовик спальных мешков и туристических ковриков. С инициативой организовать сборы для нужд мобилизованных выступил губернатор области Алексей Текслер.

Мобилизация была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. С этого момента военкоматы готовят списки граждан, состоящих в запасе. Всего по стране планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. План по мобилизации выполнен на 70%.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области