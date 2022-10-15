15 октября 2022
14 октября 2022

В Свердловской области девочка погибла под колесами поезда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют обстоятельства гибели на железнодорожных путях в Тугулыме Фото:

В поселке Юшала Тугулымского городского округа (Свердловская область) на железнодорожных путях нашли тело девочки-подростка. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В Тугулыме следователями выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетней вечером 14 октября вблизи железнодорожного переезда», — рассказали в ведомстве. 15 октября в сообществе «Тугулымский район» в соцсети «ВКонтакте» открыли сбор средств на похороны школьницы. Авторы поста сообщили, что в Юшале трагически погибла ученица девятого класса.

«Ритуальные услуги по погребению ребенка стоят 44 тысячи рублей. У семьи нет таких средств. Представитель родительского комитета школы с согласия родителей открыла сбор средств. Все собранные средства будут переданы напрямую в ритуальное агентство, которое будет хоронить ребенка», — указано в посте. Спустя четыре часа сбор закрыли, так как собрали нужную сумму. Корреспондент агентства попросил уточнить авторов поста, идет ли речь о девочке, погибшей на железнодорожном переезде, но на момент публикации ответ не поступил. Другой собеседник агентства рассказал, что погибшая была из неблагополучной семьи.

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В поселке Юшала Тугулымского городского округа (Свердловская область) на железнодорожных путях нашли тело девочки-подростка. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «В Тугулыме следователями выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетней вечером 14 октября вблизи железнодорожного переезда», — рассказали в ведомстве. 15 октября в сообществе «Тугулымский район» в соцсети «ВКонтакте» открыли сбор средств на похороны школьницы. Авторы поста сообщили, что в Юшале трагически погибла ученица девятого класса. «Ритуальные услуги по погребению ребенка стоят 44 тысячи рублей. У семьи нет таких средств. Представитель родительского комитета школы с согласия родителей открыла сбор средств. Все собранные средства будут переданы напрямую в ритуальное агентство, которое будет хоронить ребенка», — указано в посте. Спустя четыре часа сбор закрыли, так как собрали нужную сумму. Корреспондент агентства попросил уточнить авторов поста, идет ли речь о девочке, погибшей на железнодорожном переезде, но на момент публикации ответ не поступил. Другой собеседник агентства рассказал, что погибшая была из неблагополучной семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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