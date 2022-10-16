ВСУ начали массированный обстрел Донецка

16 октября 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Большинство районов города находятся под обстрелом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство районов Донецка находятся под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «За последние 15 минут под вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка — выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Ленинский район — выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Жителей призывают не покидать укрытие и не выходить на улицу. Ранее сообщалось об обстрелах ВСУ Белгородской области. Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал последствия обстрела украинскими войсками донецкой администрации, передает телеканал 360.

Большинство районов Донецка находятся под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «За последние 15 минут под вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка — выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Ленинский район — выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Жителей призывают не покидать укрытие и не выходить на улицу. Ранее сообщалось об обстрелах ВСУ Белгородской области. Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал последствия обстрела украинскими войсками донецкой администрации, передает телеканал 360.