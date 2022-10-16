ВСУ начали массированный обстрел Донецка

Большинство районов города находятся под обстрелом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Большинство районов Донецка находятся под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«За последние 15 минут под вражеский огонь также попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка — выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. Ленинский район — выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Жителей призывают не покидать укрытие и не выходить на улицу.
Ранее сообщалось об обстрелах ВСУ Белгородской области. Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал последствия обстрела украинскими войсками донецкой администрации, передает телеканал 360.
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