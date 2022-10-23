Свердловчанин организовал бесплатные курсы по физподготовке для добровольцев

Курсы, по мнению организатора, помогут добровольцам снизить уровень стресса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Двуреченска (Свердловская область) и тренер центра фитнеса и красоты «Олимп» Ефим Кунщиков организовал бесплатные курсы по физической подготовке для людей, желающих отправиться добровольцами на спецоперацию. Занятия будут проходить раз в неделю.

«Те, кто годны и хочет пойти, должны активно готовиться, чтобы не быть обузой для подразделений, находящихся на линии боевого соприкосновения. Я неплохой тренер и могу помочь. На базе ЦФК „Олимп“ раз в неделю, по выходным, буду проводить бесплатные тренировки по физподготовке», — написал Ефим Кунщиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ефимов считает, что тренировки помогут снизить уровень тревожности и стать увереннее. «Основная задача для всех нас сейчас — снизить высокий уровень тревожности и перевести его в конструктивную деятельность. Это поможет снять напряжение в обществе и заняться реальными делами», — пишет Ефимов.

Первая тренировка прошла 23 октября в 11:00 в ЦФК «Олимп» на Кольцевой, 12. К курсам допускаются мужчины от 18 до 55 лет, годные к службе в ВС РФ и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Чтобы попасть на занятия, нужно иметь удобную спортивную форму, чистую обувь и запас питьевой воды.

Ранее URA.RU писало, что асбестовское движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Горожан уже научили обращаться с оружием и оказывать доврачебную помощь. В Екатеринбурге курсы начальной военной ведет организация «Рокот».

Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны. В ходе спецоперации Россией были освобождены и присоединены новые регионы.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. Призвать к военной службе планировалось 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин. 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября.