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21 октября 2022

В Пермском крае обокрали склад самоваров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пить чай с баранками преступники не собирались Фото:

В городе Чайковский Пермского края трое местных жителей обокрали склад с самоварами. Сначала они вынесли пять латунных самоваров и сдали их в пункт приема металлолома за три тысячи рублей, но этого им не хватило, рассказали в службе судебных приставов.

«Через два часа дружеского застолья денежные средства подошли к концу, и нарушители, недолго думая, решили опять наведаться на место преступления. Во второй раз со склада было вынесено восемь самоваров, которые были сданы по той же схеме. Владелец обнаружил пропажу личных вещей тем же вечером, когда решил проверить сохранность своего имущества», — говорится на станице УФССП по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Полиция по горячим следам вышла на подозреваемых, один из них ранее уже привлекался за аналогичное преступление. За повторное преступление суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и уголовному штрафу в размере 8,5 тысяч рублей. Его подельников отправили в колонию-поселение.

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В городе Чайковский Пермского края трое местных жителей обокрали склад с самоварами. Сначала они вынесли пять латунных самоваров и сдали их в пункт приема металлолома за три тысячи рублей, но этого им не хватило, рассказали в службе судебных приставов. «Через два часа дружеского застолья денежные средства подошли к концу, и нарушители, недолго думая, решили опять наведаться на место преступления. Во второй раз со склада было вынесено восемь самоваров, которые были сданы по той же схеме. Владелец обнаружил пропажу личных вещей тем же вечером, когда решил проверить сохранность своего имущества», — говорится на станице УФССП по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Полиция по горячим следам вышла на подозреваемых, один из них ранее уже привлекался за аналогичное преступление. За повторное преступление суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и уголовному штрафу в размере 8,5 тысяч рублей. Его подельников отправили в колонию-поселение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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