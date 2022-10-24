Клинцевич назвал условия для снятия россиян с зарубежных рейсов

Клинцевич: с рейсов в другие страны могут снимать россиян, которые не сверили данные в военкомате

24 октября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Снять с рейса могут не только уклонистов, сказал Франц Клинцевич Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Снять граждан РФ с рейсов из России в другие государства могут в случае уклонения от мобилизации, а также неявки в военкомат для сверки данных в течение двух недель после начала мобилизации. Об этом в беседе с URA.RU сообщил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Есть закон о мобилизации. В нем не указано, частичная она или нет. Многие этого не понимают, но в нем сказано, что каждый гражданин призывного возраста в течение двух недель с начала мобилизации должен обратиться в военкомат. Там ему необходимо уточнить адрес, место пребывания и какие в его отношении есть намерения и распоряжения. Все, кто уехал, нарушили этот закон. Я не знаю, почему снимают с рейсов каждого конкретного человека, но оснований, прописанных в законе, вполне для этого достаточно. Особенно там, где мобилизация не закончилась в субъекте», — сказал Франц Клинцевич. Частичная мобилизация в России, объявленная президентом России Владимиром Путиным началась 21 сентября. После этого начали поступать сообщения о том, что некоторым россиянам не позволяют покинуть страну.

Снять граждан РФ с рейсов из России в другие государства могут в случае уклонения от мобилизации, а также неявки в военкомат для сверки данных в течение двух недель после начала мобилизации. Об этом в беседе с URA.RU сообщил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Есть закон о мобилизации. В нем не указано, частичная она или нет. Многие этого не понимают, но в нем сказано, что каждый гражданин призывного возраста в течение двух недель с начала мобилизации должен обратиться в военкомат. Там ему необходимо уточнить адрес, место пребывания и какие в его отношении есть намерения и распоряжения. Все, кто уехал, нарушили этот закон. Я не знаю, почему снимают с рейсов каждого конкретного человека, но оснований, прописанных в законе, вполне для этого достаточно. Особенно там, где мобилизация не закончилась в субъекте», — сказал Франц Клинцевич. Частичная мобилизация в России, объявленная президентом России Владимиром Путиным началась 21 сентября. После этого начали поступать сообщения о том, что некоторым россиянам не позволяют покинуть страну.