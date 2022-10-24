В ходе спецоперации РФ под Херсоном погиб российский военный — житель Кунгура (Пермский край) Станислав Мартюшев. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что 19 октября при выполнении воинского долга во время специальной операции в боях на территории Херсонской области погиб уроженец Кунгура Мартюшев Станислав Сергеевич. Администрация Кунгурского муниципального округа, Дума Кунгурского муниципального округа выражают глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — указано в посте.
Станиславу Мартюшеву было 20 лет. В июле мужчину призвали на военную службу, а в декабре он заключил контракт, проходил военную службу в должности старшего механика-водителя. Прощание со Станиславом Мартюшевым состоится 26 октября.
Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины началась в феврале. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.
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