24 октября 2022

Пермяк погиб в боях под Херсоном. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Станислав Мартюшев служил по контракту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ под Херсоном погиб российский военный — житель Кунгура (Пермский край) Станислав Мартюшев. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 19 октября при выполнении воинского долга во время специальной операции в боях на территории Херсонской области погиб уроженец Кунгура Мартюшев Станислав Сергеевич. Администрация Кунгурского муниципального округа, Дума Кунгурского муниципального округа выражают глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — указано в посте.

Станиславу Мартюшеву было 20 лет. В июле мужчину призвали на военную службу, а в декабре он заключил контракт, проходил военную службу в должности старшего механика-водителя. Прощание со Станиславом Мартюшевым состоится 26 октября.

Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины началась в феврале. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.

Прощание с пермяком пройдет 26 октября

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В ходе спецоперации РФ под Херсоном погиб российский военный — житель Кунгура (Пермский край) Станислав Мартюшев. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 19 октября при выполнении воинского долга во время специальной операции в боях на территории Херсонской области погиб уроженец Кунгура Мартюшев Станислав Сергеевич. Администрация Кунгурского муниципального округа, Дума Кунгурского муниципального округа выражают глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего», — указано в посте. Станиславу Мартюшеву было 20 лет. В июле мужчину призвали на военную службу, а в декабре он заключил контракт, проходил военную службу в должности старшего механика-водителя. Прощание со Станиславом Мартюшевым состоится 26 октября. Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины началась в феврале. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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