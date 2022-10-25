Путин призвал вести работу по СВО в новом формате

Путин призвал не прятаться за формальностями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО.
Он также отметил, что нельзя прятаться за формальностями и бюрократией при работе властей. По словам главы государства, от координационного совета он ждет более высоких темпов работы по всем направлениям и более реалистичной оценки ситуации.
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