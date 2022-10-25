Путин призвал вести работу по СВО в новом формате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин призвал не прятаться за формальностями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО.

Он также отметил, что нельзя прятаться за формальностями и бюрократией при работе властей. По словам главы государства, от координационного совета он ждет более высоких темпов работы по всем направлениям и более реалистичной оценки ситуации.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. Он также отметил, что нельзя прятаться за формальностями и бюрократией при работе властей. По словам главы государства, от координационного совета он ждет более высоких темпов работы по всем направлениям и более реалистичной оценки ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...