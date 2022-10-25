Путин призвал вести работу по СВО в новом формате 25 октября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 + Путин призвал не прятаться за формальностями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. Он также отметил, что нельзя прятаться за формальностями и бюрократией при работе властей. По словам главы государства, от координационного совета он ждет более высоких темпов работы по всем направлениям и более реалистичной оценки ситуации. Президент РФ Владимир Путин призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. Он также отметил, что нельзя прятаться за формальностями и бюрократией при работе властей. По словам главы государства, от координационного совета он ждет более высоких темпов работы по всем направлениям и более реалистичной оценки ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям