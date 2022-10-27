Бывший сотрудник Белого дома предсказал уничтожение элитной дивизии США «Кричащие орлы» на Украине

28 октября 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Российская армия «разорвет в клочья» элитную дивизию США, уверен бывший сотрудник Белого дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Элитной 101-й дивизии воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы» не поздоровится, если она появится на территории Украины. Российская армия «разорвет ее в клочья», заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он предположил, что «Кричащие орлы» могут перейти границу Украины после провала наступления ВСУ. «Украинские силы, скорее всего, будут разбиты [хорошо обученными, экипированными и мотивированными российскими солдатами, призванными по мобилизации]. Столкнувшись с поражением Украины, что будет делать Вашингтон? Действительно ли „Кричащие орлы“ полностью готовы перейти на территорию Украины в любой момент?» — спрашивает Робертс в публикации на своем сайте. Однако, по его мнению, элитную дивизию ждет та же участь, что и подразделения ВСУ. «Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — пишет он. Если же Вашингтон потеряет своих лучших бойцов, то «результатом станет эскалация ситуации со стороны США», заключает Робертс. На прошлой неделе в Румынии была размещена 101-ю дивизия воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы», сообщает Pravda.Ru. Официальный повод — для участия в военных учениях. Однако замкомандира подразделения заявил, что американские десантники готовы зайти на территорию Украины Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. С 21 сентября в РФ проходит частичная мобилизация.

Элитной 101-й дивизии воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы» не поздоровится, если она появится на территории Украины. Российская армия «разорвет ее в клочья», заявил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он предположил, что «Кричащие орлы» могут перейти границу Украины после провала наступления ВСУ. «Украинские силы, скорее всего, будут разбиты [хорошо обученными, экипированными и мотивированными российскими солдатами, призванными по мобилизации]. Столкнувшись с поражением Украины, что будет делать Вашингтон? Действительно ли „Кричащие орлы“ полностью готовы перейти на территорию Украины в любой момент?» — спрашивает Робертс в публикации на своем сайте. Однако, по его мнению, элитную дивизию ждет та же участь, что и подразделения ВСУ. «Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — пишет он. Если же Вашингтон потеряет своих лучших бойцов, то «результатом станет эскалация ситуации со стороны США», заключает Робертс. На прошлой неделе в Румынии была размещена 101-ю дивизия воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы», сообщает Pravda.Ru. Официальный повод — для участия в военных учениях. Однако замкомандира подразделения заявил, что американские десантники готовы зайти на территорию Украины Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. С 21 сентября в РФ проходит частичная мобилизация.