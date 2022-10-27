ЕСПЧ признал незаконным прослушку главы свердловского «Яблока» силовиками ФСБ

Европейский суд по правам человека признал незаконной прослушку телефонных переговоров главы свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина, который был осужден за вымогательство в крупном размере. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. Оперативные действия проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области.
«Меры, направленные на прослушивание телефонных переговоров, представляли собой вмешательство в осуществление прав, изложенных в статье 8 Конвенции <…> такое вмешательство приведет к нарушению статьи 8 Конвенции», — говорится в решении ЕСПЧ. Вердикт был вынесен 27 октября в Страсбурге (Франция).
Колосовский посчитал, что за этим решением может последовать пересмотр дела Петлина о вымогательстве. Однако он уточнил, что события будут развиваться непредсказуемо.
Ранее суд признал Петлина виновным в вымогательстве и приговорил к трем годам заключения в колонии №2 строгого режима. Политик вышел на свободу в августе. Вместе с ним был осужден помощник Андрей Пантелеев, которому позднее назначили условное наказание.
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