27 октября 2022

ЕСПЧ признал незаконным прослушку главы свердловского «Яблока» силовиками ФСБ

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Судебное рожков необр , судья, суд, судебный процесс, судья в маске
Суд по делу Петлина прошел в ЕСПЧ в Страсбурге Фото:

Европейский суд по правам человека признал незаконной прослушку телефонных переговоров главы свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина, который был осужден за вымогательство в крупном размере. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. Оперативные действия проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области.

«Меры, направленные на прослушивание телефонных переговоров, представляли собой вмешательство в осуществление прав, изложенных в статье 8 Конвенции <…> такое вмешательство приведет к нарушению статьи 8 Конвенции», — говорится в решении ЕСПЧ. Вердикт был вынесен 27 октября в Страсбурге (Франция).

Колосовский посчитал, что за этим решением может последовать пересмотр дела Петлина о вымогательстве. Однако он уточнил, что события будут развиваться непредсказуемо.

Ранее суд признал Петлина виновным в вымогательстве и приговорил к трем годам заключения в колонии №2 строгого режима. Политик вышел на свободу в августе. Вместе с ним был осужден помощник Андрей Пантелеев, которому позднее назначили условное наказание.

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Европейский суд по правам человека признал незаконной прослушку телефонных переговоров главы свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина, который был осужден за вымогательство в крупном размере. Об этом URA.RU сообщил адвокат Сергей Колосовский. Оперативные действия проводили сотрудники УФСБ по Свердловской области. «Меры, направленные на прослушивание телефонных переговоров, представляли собой вмешательство в осуществление прав, изложенных в статье 8 Конвенции <…> такое вмешательство приведет к нарушению статьи 8 Конвенции», — говорится в решении ЕСПЧ. Вердикт был вынесен 27 октября в Страсбурге (Франция). Колосовский посчитал, что за этим решением может последовать пересмотр дела Петлина о вымогательстве. Однако он уточнил, что события будут развиваться непредсказуемо. Ранее суд признал Петлина виновным в вымогательстве и приговорил к трем годам заключения в колонии №2 строгого режима. Политик вышел на свободу в августе. Вместе с ним был осужден помощник Андрей Пантелеев, которому позднее назначили условное наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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