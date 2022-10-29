29 октября 2022
28 октября 2022

В Екатеринбурге пропал 59-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры и полиция приступили к поиску мужчины Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 59-летнего Садика Иманова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В момент пропажи был одет в черную куртку, серые штаны, черные сапоги, на голове серая шапка», — сообщают волонтеры.

Последний раз екатеринбуржца видели 29 октября. Также спасатели отмечают, что пропавший носит усы. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 59-летнего Садика Иманова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В момент пропажи был одет в черную куртку, серые штаны, черные сапоги, на голове серая шапка», — сообщают волонтеры. Последний раз екатеринбуржца видели 29 октября. Также спасатели отмечают, что пропавший носит усы. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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