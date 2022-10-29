Волонтеры и полиция приступили к поиску мужчины
В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 59-летнего Садика Иманова. Об этом сообщают поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В момент пропажи был одет в черную куртку, серые штаны, черные сапоги, на голове серая шапка», — сообщают волонтеры.
Последний раз екатеринбуржца видели 29 октября. Также спасатели отмечают, что пропавший носит усы. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (963) 051-16-56.
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