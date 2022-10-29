29 октября 2022
28 октября 2022

Екатеринбургский пиарщик, идущий добровольцем на фронт, спас военнослужащего. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Пиарщик Платон Маматов подарил каску военному Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт в конце ноября, спас жизнь российского военнослужащего, участвующего в спецоперации на Украине, отдав ему каску, которая спасла его от ранения в голову. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Когда началось, я с ходу купил две каски. Одну себе, другую кому-нибудь. Отдал по себестоимости мужу Катиной подруги. Месяца не прошло, а уже пригодилась», — написал Маматов.

Платон считает, что каска — особенная. «Касок таких сейчас в продаже нет. Совсем нет», — добавил Маматов.

Маматов внимательно выбирал, куда поедет служить, и в итоге отправляется в первый ударно-штурмовой батальон 131-го полка ДНР. Политтехнолог планирует закончить до конца ноября все дела и получить остатки снаряжения, а после отбывает на фронт. Он считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт потому, что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.

Платон отдал каску мужу своей знакомой подруги

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, объявивший 21 октября о своем намерении отправиться на фронт в конце ноября, спас жизнь российского военнослужащего, участвующего в спецоперации на Украине, отдав ему каску, которая спасла его от ранения в голову. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Когда началось, я с ходу купил две каски. Одну себе, другую кому-нибудь. Отдал по себестоимости мужу Катиной подруги. Месяца не прошло, а уже пригодилась», — написал Маматов. Платон считает, что каска — особенная. «Касок таких сейчас в продаже нет. Совсем нет», — добавил Маматов. Маматов внимательно выбирал, куда поедет служить, и в итоге отправляется в первый ударно-штурмовой батальон 131-го полка ДНР. Политтехнолог планирует закончить до конца ноября все дела и получить остатки снаряжения, а после отбывает на фронт. Он считает, что отвечает за происходящее, потому что больше десяти лет работал на власть. И идет на фронт потому, что берет на себя ответственность за то, что происходит в стране. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...