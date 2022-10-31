Депутат Шеремет призвал отдать виллу Зеленского детям-сиротам

31 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Использование виллы Зеленского сократит ущерб Донбассу, сказал Михаил Шеремет Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Из виллы президента Украины Владимира Зеленского в Крыму нужно сделать детский лагерь, где могли бы лечиться и отдыхать сироты. Об этом заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Я думаю, что такую замечательную виллу, которую приобрел себе господин Зеленский, можно использовать, конечно, для детей. Именно ради них мы живем. Я думаю, что она прекрасно для этого подойдет. Вариантов очень много. Это и для детей-сирот, которые появляются в результате агрессии со стороны киевского режима. И для обычных наших детей, которые могут отдыхать и проводить время. Южный берег Крыма — это жемчужина, где комфортно оздоравливаться», — сказал Михаил Шеремет. По его словам, недвижимость Зеленского поможет снизить ущерб Донбассу. «Я целиком и полностью поддерживаю решение главы республики. Это правильно и необходимо. Я думаю, что не только вилла Зеленского [должна перейти в собственность народа], а всех представителей киевского режима, фашисткой хунты, которая находится на той стороне. Которая сегодня уничтожает мирное население, спровоцировала гражданскую войну. Безусловно, данным решением хоть частично можно минимизировать, компенсировать тот ущерб, который они нанесли мирным жителям, прежде всего Донбасса», — объяснил собеседник агентства. Депутат отметил, что нужно заняться не только виллой Зеленского, но и остальных людей, которые поддерживают и финансируют киевский режим, включая представителей эстрады. «Мы не делим, звезды это или нет. Это люди, которые поддерживают агрессию со стороны Украины, финансируют киевский режим, националистические батальоны. Поэтому нам все равно, звезды или не звезды. Все должны нести ответственность, в том числе и финансовую», — подчеркнул Шеремет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество компаний, связанных с «киевским режимом». Он подчеркнул, что «враги России не будут зарабатывать на этой территории».

Из виллы президента Украины Владимира Зеленского в Крыму нужно сделать детский лагерь, где могли бы лечиться и отдыхать сироты. Об этом заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. «Я думаю, что такую замечательную виллу, которую приобрел себе господин Зеленский, можно использовать, конечно, для детей. Именно ради них мы живем. Я думаю, что она прекрасно для этого подойдет. Вариантов очень много. Это и для детей-сирот, которые появляются в результате агрессии со стороны киевского режима. И для обычных наших детей, которые могут отдыхать и проводить время. Южный берег Крыма — это жемчужина, где комфортно оздоравливаться», — сказал Михаил Шеремет. По его словам, недвижимость Зеленского поможет снизить ущерб Донбассу. «Я целиком и полностью поддерживаю решение главы республики. Это правильно и необходимо. Я думаю, что не только вилла Зеленского [должна перейти в собственность народа], а всех представителей киевского режима, фашисткой хунты, которая находится на той стороне. Которая сегодня уничтожает мирное население, спровоцировала гражданскую войну. Безусловно, данным решением хоть частично можно минимизировать, компенсировать тот ущерб, который они нанесли мирным жителям, прежде всего Донбасса», — объяснил собеседник агентства. Депутат отметил, что нужно заняться не только виллой Зеленского, но и остальных людей, которые поддерживают и финансируют киевский режим, включая представителей эстрады. «Мы не делим, звезды это или нет. Это люди, которые поддерживают агрессию со стороны Украины, финансируют киевский режим, националистические батальоны. Поэтому нам все равно, звезды или не звезды. Все должны нести ответственность, в том числе и финансовую», — подчеркнул Шеремет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество компаний, связанных с «киевским режимом». Он подчеркнул, что «враги России не будут зарабатывать на этой территории».