СБУ арестовала имущество главы завода «Мотор Сич», которого обвинили в работе на Россию

05 ноября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Директор завода «Мотор Сич» был задержан в Запорожье в конце октября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Службе безопасности Украины рассказали об аресте имущества президента запорожской компании «Мотор СИЧ» Вячеслава Богуслаева. Согласно данным, опубликованным в СМИ, речь идет о сумме в 27 миллионов долларов. «СБУ арестовала имущество президента промышленного гиганта «Мотор Сич» почти на один миллиард гривен (27 миллионов долларов), — пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал ведомства. Глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ был задержан в октябре. Помимо директора «Мотор Сич», задержан также и глава департамента предприятия. Оба подозреваются в работе на РФ. Главу запорожского предприятия обвинили в госизмене. Богуслаев имеет звание Героя Украины. Согласно украинскому законодательству, ему и главе департамента грозит пожизненный срок заключения. В СБУ утверждают, что задержанные, действуя по предварительному сговору с «Ростехом», наладили каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей «в другую страну», сообщает российское информационное агентство. В госкорпорации РФ эти данные отрицают и заявляют, что не сотрудничают с «Мотор Сич» с 2014 года.

В Службе безопасности Украины рассказали об аресте имущества президента запорожской компании «Мотор СИЧ» Вячеслава Богуслаева. Согласно данным, опубликованным в СМИ, речь идет о сумме в 27 миллионов долларов. «СБУ арестовала имущество президента промышленного гиганта «Мотор Сич» почти на один миллиард гривен (27 миллионов долларов), — пишет РИА Новости со ссылкой на telegram-канал ведомства. Глава ключевого завода по производству двигателей для самолетов ВСУ был задержан в октябре. Помимо директора «Мотор Сич», задержан также и глава департамента предприятия. Оба подозреваются в работе на РФ. Главу запорожского предприятия обвинили в госизмене. Богуслаев имеет звание Героя Украины. Согласно украинскому законодательству, ему и главе департамента грозит пожизненный срок заключения. В СБУ утверждают, что задержанные, действуя по предварительному сговору с «Ростехом», наладили каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей «в другую страну», сообщает российское информационное агентство. В госкорпорации РФ эти данные отрицают и заявляют, что не сотрудничают с «Мотор Сич» с 2014 года.