Участник чеченской войны рассказал ученикам воскресной школы собора Максима Исповедника из Качканара (Свердловская область) о боевых действиях. Кроме того, под руководством ветерана дети научились разбирать автоматы.
«Ребята воскресной школы встретились с участником боевых действий в Чечне Романом Владимировичем Бисеровым. Он рассказал о начале военной операции, о ходе основных событий, о героях и подвигах», — говорится на сайте собора Максима Проповедника.
Роман Бисеров принес с собой оружие, которое находится в его личном арсенале. Школьники с большим интересом слушали, разбирали и собирали автомат, рассматривали сабли и кинжалы.
Ранее агентство сообщало, что в свердловских школах введут военную подготовку. Школьникам будут преподавать занятия по спортивной подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи и учить управлению беспилотниками и квадрокоптерами.
В Свердловской школе участник чеченской войны рассказал детям о спецоперации
Фото: сайт собора Максима Проповедника
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Участник чеченской войны рассказал ученикам воскресной школы собора Максима Исповедника из Качканара (Свердловская область) о боевых действиях. Кроме того, под руководством ветерана дети научились разбирать автоматы. «Ребята воскресной школы встретились с участником боевых действий в Чечне Романом Владимировичем Бисеровым. Он рассказал о начале военной операции, о ходе основных событий, о героях и подвигах», — говорится на сайте собора Максима Проповедника. Роман Бисеров принес с собой оружие, которое находится в его личном арсенале. Школьники с большим интересом слушали, разбирали и собирали автомат, рассматривали сабли и кинжалы. Ранее агентство сообщало, что в свердловских школах введут военную подготовку. Школьникам будут преподавать занятия по спортивной подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи и учить управлению беспилотниками и квадрокоптерами.