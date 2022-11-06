06 ноября 2022
05 ноября 2022

Ветеран чеченской войны научил свердловских школьников разбирать автоматы. Фото

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Участник чеченской войны рассказал школьникам о ходе основных событий спецоперации Фото:

Участник чеченской войны рассказал ученикам воскресной школы собора Максима Исповедника из Качканара (Свердловская область) о боевых действиях. Кроме того, под руководством ветерана дети научились разбирать автоматы.

«Ребята воскресной школы встретились с участником боевых действий в Чечне Романом Владимировичем Бисеровым. Он рассказал о начале военной операции, о ходе основных событий, о героях и подвигах», — говорится на сайте собора Максима Проповедника.

Роман Бисеров принес с собой оружие, которое находится в его личном арсенале. Школьники с большим интересом слушали, разбирали и собирали автомат, рассматривали сабли и кинжалы.

Ранее агентство сообщало, что в свердловских школах введут военную подготовку. Школьникам будут преподавать занятия по спортивной подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи и учить управлению беспилотниками и квадрокоптерами.

В Свердловской школе участник чеченской войны рассказал детям о спецоперации
Фото:

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Участник чеченской войны рассказал ученикам воскресной школы собора Максима Исповедника из Качканара (Свердловская область) о боевых действиях. Кроме того, под руководством ветерана дети научились разбирать автоматы. «Ребята воскресной школы встретились с участником боевых действий в Чечне Романом Владимировичем Бисеровым. Он рассказал о начале военной операции, о ходе основных событий, о героях и подвигах», — говорится на сайте собора Максима Проповедника. Роман Бисеров принес с собой оружие, которое находится в его личном арсенале. Школьники с большим интересом слушали, разбирали и собирали автомат, рассматривали сабли и кинжалы. Ранее агентство сообщало, что в свердловских школах введут военную подготовку. Школьникам будут преподавать занятия по спортивной подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи и учить управлению беспилотниками и квадрокоптерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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