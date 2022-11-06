В свердловском главке полиции экстренно ищут куратора ключевой проблемы

Руководство свердловской полиции ускоряет назначение главного политрука

07 ноября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

На место начальника управления по работе с личным составом рассматривают несколько кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Руководство ГУ МВД по Свердловской области пытается ускорить назначение нового главы управления по работе с личным составом, занимающегося решением главной проблемы ведомства — некомплектом, достигающего в некоторых подразделениях 30%. Вопрос о кадровой перестановке встал особенно остро после назначения замначальника главка Сергея Ремезкова, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. «[Бывший главный политрук Владимир] Тиряев ушел из главка во время сильного кадрового голода, и руководство сразу начало поиски. Но с приходом Ремезкова была поставлена задача ускорить назначение», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что утвердить кандидата требуется в кратчайшие сроки, а однозначной кандидатуры на должность еще нет, обсуждается не менее трех кандидатов. После ухода Тиряева временно исполняющей его обязанности стала Ольга Никитина. Однако, по словам другого инсайдера, она не станет постоянным начальницей управления, и ей на смену ищут более опытного офицера. По версии собеседника агентства, кадровую перестановку пролоббирует Сергей Ремезков, в чьи обязанности входит курирование кадровых вопросов ведомства. «Ему нужно в первые же недели показать эффективность своей работы. Не исключено, что новым начальником станет человек [шефа ГУ МВД Александра] Мешкова», — заключил инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Сергей Ремезков был назначен заместителем главы ГУ МВД по Свердловской области после появления документа о новых заместителях в региональных главках. О кадровой перестановке генерал Мешков сообщил во время совещания. Как сообщали инсайдеры, кадровая перестановка на время была заморожена из-за некомплекта в главке, однако кандидатура Ремезкова в конце октября была утверждена. В его главные задачи входит командирование сотрудников в новые регионы, взаимодействие с личным составом и взаимодействие с ветеранскими организациями.

Руководство ГУ МВД по Свердловской области пытается ускорить назначение нового главы управления по работе с личным составом, занимающегося решением главной проблемы ведомства — некомплектом, достигающего в некоторых подразделениях 30%. Вопрос о кадровой перестановке встал особенно остро после назначения замначальника главка Сергея Ремезкова, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах. «[Бывший главный политрук Владимир] Тиряев ушел из главка во время сильного кадрового голода, и руководство сразу начало поиски. Но с приходом Ремезкова была поставлена задача ускорить назначение», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что утвердить кандидата требуется в кратчайшие сроки, а однозначной кандидатуры на должность еще нет, обсуждается не менее трех кандидатов. После ухода Тиряева временно исполняющей его обязанности стала Ольга Никитина. Однако, по словам другого инсайдера, она не станет постоянным начальницей управления, и ей на смену ищут более опытного офицера. По версии собеседника агентства, кадровую перестановку пролоббирует Сергей Ремезков, в чьи обязанности входит курирование кадровых вопросов ведомства. «Ему нужно в первые же недели показать эффективность своей работы. Не исключено, что новым начальником станет человек [шефа ГУ МВД Александра] Мешкова», — заключил инсайдер. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Сергей Ремезков был назначен заместителем главы ГУ МВД по Свердловской области после появления документа о новых заместителях в региональных главках. О кадровой перестановке генерал Мешков сообщил во время совещания. Как сообщали инсайдеры, кадровая перестановка на время была заморожена из-за некомплекта в главке, однако кандидатура Ремезкова в конце октября была утверждена. В его главные задачи входит командирование сотрудников в новые регионы, взаимодействие с личным составом и взаимодействие с ветеранскими организациями.