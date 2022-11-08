08 ноября 2022

В ДТП на тюменской трассе пострадал 4-летний ребенок. Фото

На трассе Богандинский-Червишево-Чаплык в ДТП пострадали пятеро человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
Виновник аварии выехал на полосу встречного движения Фото:

В результате ДТП на тюменской трассе пострадал 4-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. Также пострадало четверо взрослых.

«В ДТП на 28-м километре автодороги Богандинский-Червишево-Чаплык столкнулись автомобили ВАЗ2107 и ВАЗ2110. В результате аварии пострадали пятеро человек, в том числе и 4-летний ребенок», — передает пресс-служба.

Как сообщили агентству, 24-летний водитель «семерки» находился в нетрезвом состоянии. Его показания алкотестера составили 1,41 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как стало известно, мужчина не в первый раз сел за руль выпившим. Водитель понесет уголовную ответственность.

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В результате ДТП на тюменской трассе пострадал 4-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. Также пострадало четверо взрослых. «В ДТП на 28-м километре автодороги Богандинский-Червишево-Чаплык столкнулись автомобили ВАЗ2107 и ВАЗ2110. В результате аварии пострадали пятеро человек, в том числе и 4-летний ребенок», — передает пресс-служба. Как сообщили агентству, 24-летний водитель «семерки» находился в нетрезвом состоянии. Его показания алкотестера составили 1,41 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как стало известно, мужчина не в первый раз сел за руль выпившим. Водитель понесет уголовную ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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