На трассе Богандинский-Червишево-Чаплык в ДТП пострадали пятеро человек

Виновник аварии выехал на полосу встречного движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате ДТП на тюменской трассе пострадал 4-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. Также пострадало четверо взрослых.

«В ДТП на 28-м километре автодороги Богандинский-Червишево-Чаплык столкнулись автомобили ВАЗ2107 и ВАЗ2110. В результате аварии пострадали пятеро человек, в том числе и 4-летний ребенок», — передает пресс-служба.

Как сообщили агентству, 24-летний водитель «семерки» находился в нетрезвом состоянии. Его показания алкотестера составили 1,41 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как стало известно, мужчина не в первый раз сел за руль выпившим. Водитель понесет уголовную ответственность.