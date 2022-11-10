ФСБ сорвала покушение на челябинского похоронщика

11 ноября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Похоронщика заказали в конкурирующей фирме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области сорвали покушение на работника похоронного бюро в Озерске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, похоронщика «заказали» в конкурирующей фирме. «Для реализации указанного преступления заместитель директора одной из фирм передал исполнителю ружье и патроны, однако тот обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого сотрудниками ФСБ изъято 15 патронов к охотничьим карабинам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что работника не хотели убивать. Выстрел должен был только ранить его. Несмотря на это, сразу после задержания заказчика отправили за решетку. Однако вскоре мера пресечения была изменена на домашний арест. Расследование провели следователи областного ГУ МВД России, рассматривать его будет суд Озерска. Конфликты в сфере оказания ритуальных услуг в Озерске продолжаются уже не первый год. Так еще в 2017 году представители ритуальных компаний «Ритуал» и «Манн» устроили перестрелку в одном из пабов города. В настоящее время «Манн» ликвидировала свою деятельность.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области сорвали покушение на работника похоронного бюро в Озерске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, похоронщика «заказали» в конкурирующей фирме. «Для реализации указанного преступления заместитель директора одной из фирм передал исполнителю ружье и патроны, однако тот обратился в правоохранительные органы. В ходе проведения обыска по месту жительства обвиняемого сотрудниками ФСБ изъято 15 патронов к охотничьим карабинам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что работника не хотели убивать. Выстрел должен был только ранить его. Несмотря на это, сразу после задержания заказчика отправили за решетку. Однако вскоре мера пресечения была изменена на домашний арест. Расследование провели следователи областного ГУ МВД России, рассматривать его будет суд Озерска. Конфликты в сфере оказания ритуальных услуг в Озерске продолжаются уже не первый год. Так еще в 2017 году представители ритуальных компаний «Ритуал» и «Манн» устроили перестрелку в одном из пабов города. В настоящее время «Манн» ликвидировала свою деятельность.